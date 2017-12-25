تعرف على قدرات رابع أقوى جيش في حلف "الناتو"

يتكون حلف "الناتو" من 26 دولة، أقواها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، بينما توجد دول أخرى تساهم في قوة الحلف وفقا لقدراتها.

© AFP 2017/ Bulent Kilic الجيش التركي شن 44 هجوما على وحدات "حماية الشعب الكردي" السورية خلال نوفمبر

ذكر موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أن الجيش التركي يحتل المرتبة رقم 4 بين أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أنه يمتلك أكثر من ألف طائر حربية و455 مروحية، بينما يصل عدد قواته العاملة إلى 382 ألف جندي إضافة إلى 360 ألفا آخرين في قوات الاحتياط.

ولأن تصنيف قوة الجيوش لا يعتمد فقط على العتاد العسكري وعدد الجنود، فإن إحصائيات الموقع تشمل تعداد السكان في تركيا الذي يتجاوز 80 مليون نسمة والقوة البشرية المتاحة 41 مليون نسمة، بينما يصلح للخدمة العسكرية سنويا 35 مليون نسمة.

ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون شخص.

وتضم القوات الجوية التركية 207 مقاتلات حربية، و207 طائرات هجومية، إضافة إلى 439 طائرة شحن عسكري، و276 طائرة تدريب.

ومن بين قوة المروحيات الهجومية التي تملكها تركيا يوجد 70 مروحية هجومية.

وتضم قوة الدبابات في الجيش التركي 2445 دبابة، بينما يصل عدد المركبات المدرعة إلى 7550 مدرعة.

Turkish Army on Verge of Launching Operation against Kurds in Northern #Syriahttps://t.co/YP8bh8MZsp pic.twitter.com/OKv6eryXoB — Fars News Agency (@EnglishFars) December 19, 2017

ويمتلك الجيش التركي أكثر من ألف مدفع ذاتي الحركة و697 مدفعا ميدانيا إضافة إلى 811 منصة إطلاق صواريخ متعددة.