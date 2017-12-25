تعرف على قدرات رابع أقوى جيش في حلف "الناتو"

ولأن تصنيف قوة الجيوش لا يعتمد فقط على العتاد العسكري وعدد الجنود، فإن إحصائيات الموقع تشمل تعداد السكان في تركيا الذي يتجاوز 80 مليون نسمة والقوة البشرية المتاحة 41 مليون نسمة، بينما يصلح للخدمة العسكرية سنويا 35 مليون نسمة.
ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون شخص.
TURKISH ARMY pic.twitter.com/uZVM893ZwN— ' (@_edimzertkaya) December 25, 2017
وتضم القوات الجوية التركية 207 مقاتلات حربية، و207 طائرات هجومية، إضافة إلى 439 طائرة شحن عسكري، و276 طائرة تدريب.
ومن بين قوة المروحيات الهجومية التي تملكها تركيا يوجد 70 مروحية هجومية.
وتضم قوة الدبابات في الجيش التركي 2445 دبابة، بينما يصل عدد المركبات المدرعة إلى 7550 مدرعة.
Turkish Army on Verge of Launching Operation against Kurds in Northern #Syriahttps://t.co/YP8bh8MZsp pic.twitter.com/OKv6eryXoB— Fars News Agency (@EnglishFars) December 19, 2017
ويمتلك الجيش التركي أكثر من ألف مدفع ذاتي الحركة و697 مدفعا ميدانيا إضافة إلى 811 منصة إطلاق صواريخ متعددة.
The Turkish Army Continues To Attack #Rojava's #Afrin Canton But #YPG's Fighters Are Very Well Prepared, Determined & Motivated To Repel Their Attacks pic.twitter.com/tU0ZHDULwC— rojavasupport (@SerdarZagros) December 23, 2017
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