سوريا..."مضادات الميركافا" تعود إلى ساحة المعركة

أفادت تقارير إعلامية بظهور دبابات "تي-55إم في" ضمن صفوف القوات السورية التي تقاتل الإرهابيين في مرتفعات الجولان.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إن سوريا اشترت، في وقت سابق، 200 دبابة من طراز "تي-55إم في" لمكافحة دبابات "ميركافا" الإسرائيلية في مرتفعات الجولان. وكانت "تي-55إم في" دبابة متقدمة في ذلك الوقت، لكن الجيش الإسرائيلي قام بتطوير وتعزيز دباباته "ميركافا". وربما كان السوريون سيستبدلون دبابات "تي-55إم في" بأخرى حديثة لو لم تبدأ الحرب ضد الإرهاب.

وأثبتت دبابات "تي-55إم في"، مع ذلك، جدواها.

ولم تُشاهد دبابات "تي-55إم في" في ساحة المعركة في الفترة الأخيرة إلا في أحيان نادرة. غير أن الجيش السوري عاد ليستخدم "مضادات الميركافا" أثناء عملياته ضد الإرهابيين في بيت جن في هضبة الجولان.

وتُستخدم دبابات "تي-55إم في" الآن لتقديم الدعم الناري إلى القوات المهاجمة.

© AFP 2017/ THOMAS COEX دبابة ميركافا الإسرائيلية

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أوساط الخبراء لا تستبعد إمكانية أن تقوم إسرائيل برد عسكري على تقدم القوات السورية في مرتفعات الجولان نحو الحدود مع إسرائيل.