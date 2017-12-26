وزير خارجية السودان يعلق على أنباء تكوين تحالف إقليمي مع تركيا وقطر

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن بلاده منفتحة على التعاون العسكري مع تركيا، لكنها لا تؤمن بسياسة "الأحلاف" في علاقاتها الخارجية.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان يسمح لتركيا بإدارة جزيرة "سواكن" على البحر الأحمر

ذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن تصريح غندور جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في الخرطوم، مشيرة إلى أنه علق على أنباء تتحدث عن دخول السودان في حلف إقليمي مع تركيا وقطر وإيران.

ولفتت الصحيفة السودانية إلى قول وزير الخارجية السوداني، إن الخرطوم لم ولن تكون طرفا في أي محور ولا يؤمن بسياسة الأحلاف، وفي ذات الوقت منفتحون على التعاون العسكري مع أي دولة شقيقة أو صديقة"، مضيفا: "أي ترتيبات عسكرية مع تركيا واردة بعد التوقيع على اتفاقية تفتح المجال أمام التعاون العسكري".

واجتمع رؤساء أركان جيوش تركيا والسودان وقطر في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة الرئيس التركي إلى الخرطوم التي اختتمها اليوم.