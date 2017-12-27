دولة أفريقية تمتلك ثالث أضعف جيش في العالم

يصنف جيش دولة إفريقية ضمن أضعف 3 جيوش في العالم، وفقا لتصنيف يضم أقوى 133 جيش حول العالم.

© Sputnik. Aleksei Nikolskyi لماذا يعد الجيش الروسي أحد أقوى الجيوش في العالم؟

ذكر موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أن جيش دولة سيراليون الأفريقية يحتل المرتبة رقم 131 على مستوى العالم، مشيرا إلى أن عدد الجنود العاملين 10750 جندي ولا يوجد به قوات احتياط

ويتجاوز عدد سكان سيراليون 6 مليون نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية فيها 835 ألف شخصا.

ويمتلك جيش سيراليون 5 طائرات حربية و5 مروحيات، إضافة إلى دبابتين و10 مركبات مدرعة، بينما يصل عدد سفنه الحربية 10 سفن.

وتصل ميزانية دفاع جيش سيراليون إلى 13 مليون دولار فقط.