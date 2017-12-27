وزير الدفاع الإيراني: عقيدتنا القتالية تعتمد على قوة الردع

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن إيران تدرك حجم مكائد أعدائها، وأنها ستواصل بناء قدراتها الدفاعية.

© AP Photo/ Fars News Agency/Omid Vahabzadeh برنامج الصواريخ الإيرانية له طبيعة دفاعية ولا تنطبق عليه أحكام خطة العمل الشاملة

وأضاف حاتمي خلال احتماع مع نواب في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء 27 ديسمبر / كانون الأول، أن العقيدة القتالية للجيش الإيراني التي تعتمد على امتلاك قوة ردع، ساعدت الدولة في امتلاك قدرات دفاعية استراتيجية، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني أن نهج أعداء إيران يعتمد على إضعاف القوة الوطنية والقوة الدفاعية لإيران، مضيفا: "لكننا لن نسمح لأي أحد أن يقوض قدرات إيران الدفاعية".

ولفت العميد أمير حاتمي إلى أن إيران حققت اكتفاء ذاتيا في إنتاج الأسلحة الدفاعية وأصبح لديها القوة العسكرية الكافية لمواجهة أي تهديدات لأمنها.