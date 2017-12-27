الإعلان عن تدمير مخبأ يحتوي على أسلحة أمريكية في سوريا

يواصل الجيش السوري عملياته ضد فلول الإرهابيين من تنظيم "داعش"، مدعوما من قبل الطيران الروسي.

وأعلنت وكالة "فان" إحدى وكالات الأنباء الروسية، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن تدمير مخبأ للإرهابيين في مدينة اللطامنة في شمال محافظة حماة.

© Sputnik. Maxim Blinov الأركان الروسية تكشف عن هدفها العسكري في سوريا 2018

وتم تدمير المخبأ خلال غارة جوية استهدفت كهفاً فيه مدخل المخبأ الذي يحتوي على أسلحة الإرهابيين وصواريخهم، وهي أسلحة وصلت إلى المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوكالة:

على الرغم من إلحاق هزيمة كبيرة بالإرهابيين في سوريا، إلا أن القوات الجوية الروسية تواصل الكفاح ضدهم، ممكّنة الجيش السوري من الاستمرار بتحرير أراضي البلاد من قبضة الإرهابيين.