الدفاع الروسية تكشف سر "الجسم الغريب" الذي حلق فوق أوروبا

ظهر في سماء أوروبا أثر غريب، أثار اهتمام الأوروبيين والعلماء.

وفسرت صحيفة "بيلد" الألمانية الظاهرة غير العادية، وفقا لموقع "politexpert".

Courtesy of Northern Fleet press service "بولافا" و"توبول" و"يارس" تخترق أي نظام دفاع صاروخي

ونشرت صحيفة "بيلد" مقالا قالت فيه إن مواطني الاتحاد الأوروبي تفاجأوا بظهور أثر غير عادي في السماء وسبب جدلا واسعا في المجتمع وفي الأوساط العلمية. والتقط سكان النمسا وبولندا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا فيديو يظهر فيه ضوء غير عادي في السماء على شكل قمع.

ويعتقد الباحثون عن الكائنات الفضائية أن هذا مخلوق فضائي.

ووفقا لموقع politexpert، قامت وزارة الدفاع الروسية بإنهاء كل الخلافات حول هذا الأثر الغريب، فبحسب بيان لها، تم اختبار الصاروخ العابر للقارات "توبول" في حقل التجريب زنامينيسكي الذي يبعد 90 كم عن فولغوغراد.

وكان إطلاق الصاروخ العابر للقارات ضروريا لجمع البيانات من أجل تطوير الوسائل اللازمة للتغلب على الدفاع الصاروخي للعدو المحتمل.