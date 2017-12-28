بالصور... ظهور المدرعة الأمريكية "هامفي" مزودة بمنظومة "كورنيت" الروسية في العراق

تستخدم القوات المسلحة العراقية بنشاط في المعارك مع الإرهابيين منظومة "كورنيت-إي". فقد أثبتت صواريخ "9أم133أف أم-2" فعاليتها ضد القوى العاملة للعدو والمدرعات الخفيفة.

وقد شوهدت في العراق مدرعات "هامفي"، مجهزة بأنظمة صواريخ "كورنيت-إي"، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

ويتم تركيب أربعة صواريخ في آن واحد على المنظومة، القادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 5500 متر في النهار و4500 متر في الليل. وقادرة على اختراق دروع سماكتها 1200 ملم. ومن الممكن استخدام صاروخين في آن واحد لضرب هدف واحد.