الطيران الروسي في ذيل طيران التحالف الأمريكي... ما معنى هذا

أقيم في قصر الكرملين حفل لتكريم العسكريين الروس المتفوقين ممن اشتركوا في حرب سوريا ضد الإرهاب.

وكشف الرائد الطيار مكسيم ماكولكين الذي استحق وسام البسالة تقديرا لإسهامه في محاربة الإرهاب في سوريا، للصحفيين أن طائرات سلاح الجو الروسي التي عملت في سماء سوريا واجهت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في أحيان كثيرة.

ونوه الضابط الروسي بأن الطيارين الروس كانوا يظهرون خلف "الشركاء" دائما خلال تلك المواجهات، ما يضمن لهم الانتصار في المعركة الحقيقية.

وعن لقاءات مقاتلات الدول المختلفة في سماء سوريا قال ناطق الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه لم يكن هناك تعاون وثيق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام على رغم إنشاء قناة التعاون وتبادل المعلومات بين الدولتين.

وتمنى الناطق الرئاسي الروسي على "الزملاء الأمريكيين" أن يستمروا بتشغيل أدوات التواصل المتوفرة ويتحلوا "بالإرادة السياسية" حتى تقام علاقات العمل بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال التسوية السورية.