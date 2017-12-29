دمج السلاح الروسي مع الأمريكي في العراق ينتج سلاحا فتاكا (صور)

انتشرت صور الثنائي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث تظهر الصور تثبيت الصاروخ الروسي على قاعدة متحركة بدلا من مدفع "براونج إم 2" المخصص للسيارة الأمريكية.

ويعد صاروخ "كورنيت-E" صاروخا روسيا موجها ضد الدبابات ومركبات القتال المدرعة التي تتمع بحماية ديناميكية. كما يمكنه أيضا تدمير الأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض، ويصل أقصى مدى له إلى 5.5 كم.

ويشار إلى أنه تم مشاهدة هذه المنظومة عدة مرات في الشرق الأوسط، وخاصة في المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، كما تم مشاهدتها في المعارك القريبة من الموصل.