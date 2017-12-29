كوريا الشمالية تضع أخطر صواريخها الباليستية على طابع بريد

أصدرت كوريا الشمالية طابع بريد يحمل صورة صاروخها الأخير، الذي قالت إنه قادر على ضرب أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية، في 29 نوفمبر / تشرين الثاني، لصاروخ باليستي طراز "هاوسونغ — 15".

Experts on North Korea’s New Hwasong-15 ICBM: ‘You Cannot Stop This Thing’ https://t.co/iSMMcI3xnp — National Interest (@TheNatlInterest) December 16, 2017

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أصدرت طوابع بريدية تحمل صورة صواريخ "هاوسونغ — 15"، مشيرة إلى أن طابع البريد يحمل مواصفات الصاروخ وفقا لتجربته الأخيرة، الشهر الماضي.

وتشير مواصفات الصاروخ إلى أنه وصل إلى ارتفاع 4475 كم وقطع مسافة 950 كم قبل أن يصل إلى هدفه خلال 53 دقيقة، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى قول زعيم كوريا الشمالية، عقب التجربة، إن بلاده استكملت قوتها النووية، في إشارة إلى نجاح اختبار الصاروخ.

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— lt;img src=-quot;https://t.co/45Ab8XjszP; alt=-quot;North Korea's leader Kim Jong Un is seen as the newly developed intercontinental ballistic rocket Hwasong-15's test … https://t.co/NFbMnUIfqn — TheCoinStack Cryptography News (@TheCoinStack1) December 17, 2017

ولفتت الصحيفة إلى أن الطوابع البريدية تحمل بعض صور الزعيم الكوري أثناء تفقده عملية إطلاق صاروخ "هاوسونغ — 14".