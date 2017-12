أفضل أسلحة تستخدم في العالم هذا العام (صور)

الصواريخ المضادة للدبابات:

"جافلين" — وهي عبارة عن منظومة صواريخ أمريكية محمولة مضادة للصواريخ من الجيل الثالث. وتستخدم لضرب المركبات المدرعة والأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض، مثل المروحيات والطائرات من دون طيار. ويقوم الصاروخ قبل الوصول إلى الهدف بالارتفاع بضعة أمتار حتى يصيب الهدف من زاوية حادة ليصل إلى الجزء الأقل حماية من الدبابات.

وتملك بلدان فقط هذه الصوريخ، هما الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعتزم أمريكا تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ في عام 2018. كما وافقت الخارجية الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر، على توريد صواريخ "جافلين" إلى جورجيا.

صواريخ كروز

"توماهوك" — ويمكن اعتباره "علامة تجارية" للأسطول الأمريكي إلى حد ما. وقد تم استخدام هذه الصواريخ بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهجوم على قاعدة العشيرات الجوية في محافظة حمص السورية، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم الذي شنته القوات الحكومية على المتمردين.

"كاليبر" — وهو عبارة عن النظير الروسي لصواريخ "توماهوك". وقد استخدمت القوات المسلحة الروسية هذه الصواريخ لضرب مواقع الإرهابيين في سوريا مرارا.

Х-101 — وهو صاروخ كروز روسي أيضا. واستخدم للمرة الأولى في القتال في سوريا من خلال قاذفات القنابل "تو-22 إم3" و"تو-95 إم". وقد استخدمت هذه الصواريخ مرارا لتدمير قواعد "داعش" في سوريا.

قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" و"النصرة" في سوريا