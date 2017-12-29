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    التحضير لمعرض ومؤتمر أرميا 2015

    أفضل أسلحة تستخدم في العالم هذا العام (صور)

    © Sputnik. Evgenij Bijatov
    رصد عسكري
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    كان عام 2017 غنيا بالصراعات في الشرق الأوسط وشرق أوكرانيا، وحتى الفلبين. فما هي أفضل أنواع الأسلحة التي تم استخدامها في هذه المناطق الساخنة

    الصواريخ المضادة للدبابات:

    "جافلين" — وهي عبارة عن منظومة صواريخ أمريكية محمولة مضادة للصواريخ من الجيل الثالث. وتستخدم لضرب المركبات المدرعة والأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض، مثل المروحيات والطائرات من دون طيار. ويقوم الصاروخ قبل الوصول إلى الهدف بالارتفاع بضعة أمتار حتى يصيب الهدف من زاوية حادة ليصل إلى الجزء الأقل حماية من الدبابات.

    وتملك بلدان فقط هذه الصوريخ، هما الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعتزم أمريكا تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ في عام 2018. كما وافقت الخارجية الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر، على توريد صواريخ "جافلين" إلى جورجيا.

    منظومة صواريخ جافلين
    © Photo/ MoD/Crown copyright 2015
    منظومة صواريخ جافلين

    صواريخ كروز

    "توماهوك" — ويمكن اعتباره "علامة تجارية" للأسطول الأمريكي إلى حد ما. وقد تم استخدام هذه الصواريخ بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهجوم على قاعدة العشيرات الجوية في محافظة حمص السورية، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم الذي شنته القوات الحكومية على المتمردين.

    صاروخ توماهوك
    © Photo/ Public Domain
    صاروخ توماهوك

    "كاليبر" — وهو عبارة عن النظير الروسي لصواريخ "توماهوك". وقد استخدمت القوات المسلحة الروسية هذه الصواريخ لضرب مواقع الإرهابيين في سوريا مرارا.

    Х-101 — وهو صاروخ كروز روسي أيضا. واستخدم للمرة الأولى في القتال في سوريا من خلال قاذفات القنابل "تو-22 إم3" و"تو-95 إم". وقد استخدمت هذه الصواريخ مرارا لتدمير قواعد "داعش" في سوريا.

    قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع داعش والنصرة في سوريا
    © Sputnik. Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
    قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" و"النصرة" في سوريا
    الفرقاطة الروسية أدميرال إيسن تطلق صواريخ كاليبر ضد تنظيم داعش الإرهابي
    © Photo/ Ministry of defence of the Russian Federation
    الفرقاطة الروسية أدميرال إيسن تطلق صواريخ كاليبر ضد تنظيم "داعش" الإرهابي

    هواسونغ-15 — أطول صاروخ بالستي عابر للقارات في كوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجارب صاروخية على مدار العام، بيد أن "هواسونغ-15"، التي أطلقت يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، شكلت ذروة برنامج كيم جونغ أون الصاروخي. فقد قطع الصاروخ حينها 950 كم وارتفع إلى علو 4475 كم وسقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية. ووفقا للخبراء فإن الصاروخ قادر على الوصول إلى القارة الأمريكية التي تعتبرها بيونغ يانغ عدوها الرئيسي.

    صاروخ هواسونغة
    © REUTERS/ KCNA
    صاروخ هواسونغ

    منظومات الدفاع الصاروخي المتنقلة

    أدى الانتشار الواسع لاستخدام صواريخ كروز والصواريخ البالستية إلى تعزيز الدور الجيوسياسي لمنظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات.

    إس-400 "تريومف" — منظومة صواريخ روسية مضادة للطائرات، وربما هي الأمثل في العالم حتى اليوم. ويمكن استخدامها ضد الطائرات والمروحيات والصواريخ والطائرات من دون طيار على حد سواء. وتستخدمها القوات الروسية في سوريا لحماية قاعدة "حميميم"، ولكن نظرا إلى مداها البعيد فهي تغطي فعليا الجزء الغربي من البلاد.

    وقد وقعت روسيا حتى الآن مع الصين وتركيا عقودا لتوريد "إس-400"، كما تجري كل من الهند والمملكة العربية السعودية والمغرب مفاوضات مع الجانب الروسي لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400".

    قاذف صواريخ إس-400
    © Sputnik. Valeriy Melnikov
    قاذف صواريخ "إس-400"

    "باتريوت" — منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ، تشابه في وظائفها "إس-400". وتستخدم للحماية من أي هجوم جوي. فعلى سبيل المثال، تقوم "باتريوت" بحماية المملكة العربية السعودية من الصواريخ البالستية التي يطلقها "أنصار الله" من حين إلى آخر على الرياض. كما نشرت الولايات المتحدة "باتريوت" في قاعدتها العسكرية في اليابان لتكون مستعدة دائما لصد أي هجوم من كوريا الشمالية.

    إضافة إلى الولايات المتحدة، فإن "باتريوت" يوجد أيضا لدى ألمانيا وهولندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

    صواريخ باتريوت الأمريكية
    © flickr.com/ U.S. Missile Defense Agency
    صواريخ باتريوت الأمريكية

    ثاد —  وهي منظومة دفاع الجوي مضادة للصواريخ، أمريكية الصنع أيضا، إلا أنها أكثر حداثة وتستخدم للأهداف التي تتحرك بسرعة فقط. وتتصف "ثاد" الدقة العالية في التوجيه. وتستخدم فقط لمهاجمة الطاقة الحركية وهذا يساعد على اعتراض الصواريخ البالستية القديمة. وتستخدم هذه المنظومة في كوريا الجنوبية واليابان والإمارات العربية المتحدة.

    منظومة ثاد
    © AP Photo/
    منظومة "ثاد"

    انظر أيضا:

    التحالف العربي يعلن الاستيلاء على أسلحة لدى "أنصار الله" مصدرها إيران
    الإعلان عن تدمير مخبأ يحتوي على أسلحة أمريكية في سوريا
    أسلحة النصر: عدد دبابات "تي-90أ" التي أرسلت إلى سوريا
    الكلمات الدلالية:
    توماهوك, ثاد, رصد عسكري, إس-400, أسلحة, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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