أسلحة وسفن روسية ضمن قائمة أفضل 5 أسلحة جديدة لهذا العام

نشرت وسائل إعلام أمريكية قائمة تتضمن تصنيفنا لأفضل الأسلحة الجديدة لعام 2017، حيث اعتبر الخبراء السنة المنصرمة بأنها "سنة ممتازة للأسلحة".

© Sputnik. Alexei Danichev "تسركون"...صاروخ روسي لا يمكن ردعه بأي منظومة دفاع جوي

وأشار المحللون إلى أن صاروخ " تسركون "، والذي تفوق سرعته سرعة الصوت، من أفضل الأسلحة "القاتلة". وأشارت صحيفة " ذا ناشيونال إنتريست "، إلى أن هذا الصاروخ قادر على الوصول إلى سرعة 7400 كم في الساعة، ويمكنه تدمير الأهداف بسرعة فائقة. ولهذا السبب، أعربت المملكة المتحدة بالفعل عن قلقها بشأن مصير ناقلاتها للطائرات الجديدة، والتي يمكن تدميرها من قبل "تسركون" بسهولة.

وجاء ضمن القائمة، فرقاطات وطرادات عسكرية روسية جديدة، والتي تحمل على متنها صواريخ "تسركون"، مما يسمح لها بإلحاق ضربة قوية وسريعة بالعدو.

وكتبت الصحيفة "يعد هذا مشكلة كبيرة جدا للأساطيل البحرية، وعلى وجه الخصوص، للسفن الكبيرة والباهظة الثمن، مثل حاملات الطائرات".

وتضمنت قائمة أفضل 5 أسلحة جديدة لعام 2017، صواريخ كروز طويلة المدى المضادة للسفن "LRASM"، وعددا من الطائرات بدون طيار، والدبابة الأمريكية المطورة "أبرامز".