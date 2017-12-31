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14:26 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    أسلحة روسية جديدة دخلت الخدمة في عام 2017 (صور+فيديو)

    © AP Photo/
    رصد عسكري
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    كان عام 2017 للجيش الروسي ناجح من حيث التزود بأنواع جديدة من الأسلحة.

    فقد حصل الجنود على مختلف الأنواع من الأسلحة والأسلحة الصغيرة الحديثة، والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن والغواصات الجديدة. وأعدت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" مقالا بالأسلحة الأكثر إثارة للاهتمام.

    الرشاش اليدوي "ر ب ك-16":

    هذا تطوير جديد من مجمع كلاشنيكوف، لاستبدال البندقية الرشاشة كلاشنيكوف ر ب ك-74.

    وسوف يستخدم على حد سواء في القوات العادية والقوات الخاصة. واستخدمت الشركات المصنعة في الرشاش جميع الخبرات المكتسبة خلال إنشاء البندقية من طراز أ ك-12.

    المقاتلة "ميغ —35":

    المقاتلة "ميغ —35" الجديدة محدثة عن "ميغ- 29" السوفييتية.

    على الرغم من أنها ظاهريا لا تختلف عن سابقتها، إلا أنها مختلفة في الخصائص التقنية — إنها طائرة جديدة تماما. تستطيع الطائرة التحليق على ارتفاع يصل إلى 17 كيلومترا. وهذا يسمح لها بإسقاط هدف الجوي على ارتفاع 10 كم. وسرعتها تصل إلى 2300 كيلومترا في الساعة. وتحمل "ميغ- 35" صواريخ "جو — جو" و"جو — أرض"، وهي مجهزة بقنابل وصواريخ غير موجهة.

    المقاتلة ميغ-35
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    المقاتلة "ميغ-35"

    كاسحة الجليد "إيليا موروميتس":

    أطلقت كاسحة جليد تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 21180 "إيليا موروميتس" إلى الماء في يونيو حزيران عام 2017 في حوض بناء السفن البحرية افي سانت بطرسبرغ. وسوف تخدم في الأسطول الشمالي. في الواقع، "إيليا موروميتس" ليست فقط كاسحة جليد، إنها سفينة متعددة الوظائف.

    طول كاسحة الجليد 85 متر، وعرضها — 20، وسرعتها القصوى — 15 عقدة. وتستطيع كاسحة الجليد الجديدة الإبحار لمدة تصل إلى شهرين.

    كاسحة الجليد إيليا موروميتس
    © Sputnik. Igor Russak
    كاسحة الجليد "إيليا موروميتس"

    مروحية "مي-28أو بي":

    أجرت أول رحلة يوم 9 أغسطس أب من هذا العام.

    وصنعت على أساس المروحية الهجومية "مي-28إن" والفرق الرئيسي بينهما هو وجود مجموعة مزدوجة من أنظمة التحكم على أساس الهيدروميكانيكا. ولذلك، يمكن التحكم بالمروحية من أي قمرة كابينة.

    مي-28 أو بي
    Erik Romanenko / Russian Helicopters
    مي-28 أو بي

    قاذفة القنابل اليدوية أ غ س-40 "بالكان":

    تستخدم لتدمير القوى الحية غير المحمية للعدو، والمشاة.

    عيارها 40 ملم. وبفضل استخدام الذخيرة الجديدة "أ غ س-40"، زادت قوتها النارية كثيرا بالمقارنة مع سابقتها —"أ غ س-17".  

    الغواصة النووية "كازان":

    أطلقت الغواصة من الجيل الرابع من مشروع "ياسن-أم" باسم "كازان" من شركة "سيفماش".

    غواصة ياسن
    Sevmash
    غواصة "ياسن"

    إنها الغواصة الثانية من هذا المشروع وسوف تدخل في الأسطول الشمالي. وهي قادرة على تدمير غواصات وسفن العدو، وضرب القواعد البحرية العسكرية والموانئ. وهي مزودة بصواريخ كروز "أونيكس" و"كاليبر".

    الفرقاطة "سوفيرشيني":

    تم اختبارها لأول مرة في مارس آذار ن هذا العام في حقل أسطول البحر الهادئ والأسلحة اختبرت في الصيف. وأطلقت الفرقاطة النار من المنظومة الصاروخية "أوران" على أهداف بحرية. ودخلت الخدمة في 23 يوليو تموز عام 2017. وهي قادرة ليس فقط على القيام بمهام الحراسة بل والكشف عن غواصات العدو والأهداف فوق البحر والمقاتلات والصواريخ المجنحة والطوربيدات وتدميرها.

    المركبة المدرعة "تيغر":

    حصل الجيش الروسي على المركبة المدرعة "تيغر-أم" المجهزة بأحدث الأسلحة.

    وهي مزودة بمدفع "كورد" عيار 12.7 ملم. وبنظام آلي لضرب الأهداف وهي قادرة على تحديد الأهداف على بعد 2,5 كيلومتر.

    المركبة المدرعة تيغر (النمر)
    © Sputnik. Sergey Pivovarov
    المركبة المدرعة "تيغر" (النمر)

    صاروخ "سكيف":

    صنع الصاروخ الباليستي حديث مجمع "روبين" في سانت بطرسبورغ. وهي قادرة على الانتظار في عمق البحر أو المحيط وبعد ذلك بعد تلقي الأمر تطلق نفسها بشكل آلي وتدمر الهدف المطلوب. وتم اختبار الصاروخ من غواصة بي-90 "ساروف" التي تعمل بالديزل والكهرباء.

    انظر أيضا:

    السيارة الروسية المدرعة المتعددة المهام "تيغر-إم"
    الفرقاطة الروسية "سوفيرشيني"
    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, روسيا
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