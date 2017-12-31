سلاح صيني يرعب الأمريكيين (فيديو)

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

وتعتمد نظرية الصواريخ الباليستية على الانطلاق على ارتفاع كبير ثم العودة إلى الأرض في مسار شبه دائرة، يعتمد في مرحلته النهائية على نظرية السقوط الحر.

ويمتلك الصاروخ الجديد رأس يتبع نفس خطوات إطلاق الصواريخ الباليستية، لكنه ينطلق على ارتفاعات منخفضة أثناء العودة إلى داخل الغلاف الجوي بصورة تجعل وصوله للهدف أسرع من استجابة الدروع المضادة للصواريخ الباليستية.

قالت مجلة "ذي ديبلومات" الأمريكية إن الصين أجرت اختبار صاروخ باليستي، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، يطلق عليه "دي إف — 17" يحمل مسلح برأس حربي يمكنه الإنطلاق بسرعات فوق صوتية باتجاه الهدف.

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look how fast the glider flies through those far eastern desert skieshttps://t.co/t58bConu7D — liesmithUSA (@liesmithUSA) December 31, 2017

ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن وهيته، أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين أجرت تجربتين لصواريخ جديدة يطلق عليها "دي إف — 17"، وأن التجربتين تم إجراؤهما في 1 و15 نوفمبر.

ولفت المصدر الأمريكي إلى أن الصاروخ الذي اختبرته الصين يصنف بأنه متوسط المدى، وأن مداه يتراوح بين 1800 إلى 2500 كم، مشيرا إلى أنه المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن الصاروخ يمكنه حمل رؤوس نووية وتقليدية.

They also have a hypersonic glide vehicle capable of 7m CEP pic.twitter.com/YC50g7OA1f — Simon Gunson (@SimonGunson) November 2, 2017

ولفتت المجلة إلى أنه من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني الجديد الخدمة عام 2020.

Report: China tests first missile with hypersonic glide vehicle https://t.co/JhVzi1idUr — The Daily Beast (@thedailybeast) December 28, 2017

وتجري أمريكا وروسيا والصين أبحاثا لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الجديدة التي تمثل تحد كبير للأسلحة المضادة للصواريخ الباليستية.

The Chinese military has successfully flight-tested a new ballistic missile-launched hypersonic glide vehicle (HGV), a menacing weapon that presents an unmistakable response to Washington’s growing military footprint in Asia. pic.twitter.com/O9IkoOJW2n — Srbija Evropa (@srbija_eu) December 30, 2017

وتعتمد فكرة الصواريخ الجديد على استخدام مسار الصواريخ الباليستية التقليدية في الانطلاق، لكن التطور الجديد هو أنها لا تتبع نفس المسار شبه الدائرة للصواريخ المعروفة عندما تتجه نحو الأرض.

ولفتت المجلة إلى أن رأس الصاروخ الجديد يتجه نحو الهدف على ارتفاع منخفض بسرعة فوق صوتية تمكنه من الإفلات من أجهزة الرادار بسرعة فوق صوتية.

China's new kind of ballistic missile with a hypersonic glide vehicle is designed to challenge America’s current… https://t.co/FfciQBj3JH — Anti-Media (@AntiMedia) December 29, 2017



