تسجيل
22:41 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    صاروخ نووي استراتيجي أثناء التحليق

    سلاح صيني يرعب الأمريكيين (فيديو)

    © Photo/
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    101

    اختبرت الصين صاروخ باليستي مسلح برأس حربي يمكنه الانطلاق بسرعة فوق صوتية على ارتفاع منخفض يجعل رصده بوسائل الدفاع الجوي شبه مستحيل.

    إطلاق صاروخ توبول من موقع كابوستين يار
    وزارة الدفاع الروسية
    الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
    وتعتمد نظرية الصواريخ الباليستية على الانطلاق على ارتفاع كبير ثم العودة إلى الأرض في مسار شبه دائرة، يعتمد في مرحلته النهائية على نظرية السقوط الحر.

    ويمتلك الصاروخ الجديد رأس يتبع نفس خطوات إطلاق الصواريخ الباليستية، لكنه ينطلق على ارتفاعات منخفضة أثناء العودة إلى داخل الغلاف الجوي بصورة تجعل وصوله للهدف أسرع من استجابة الدروع المضادة للصواريخ الباليستية.

    قالت مجلة "ذي ديبلومات" الأمريكية إن الصين أجرت اختبار صاروخ باليستي، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، يطلق عليه "دي إف — 17" يحمل مسلح برأس حربي يمكنه الإنطلاق بسرعات فوق صوتية باتجاه الهدف.

    ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن وهيته، أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين أجرت تجربتين لصواريخ جديدة يطلق عليها "دي إف — 17"، وأن التجربتين تم إجراؤهما في 1 و15 نوفمبر.

    ولفت المصدر الأمريكي إلى أن الصاروخ الذي اختبرته الصين يصنف بأنه متوسط المدى، وأن مداه يتراوح بين 1800 إلى 2500 كم، مشيرا إلى أنه المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن الصاروخ يمكنه حمل رؤوس نووية وتقليدية.

    ولفتت المجلة إلى أنه من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني الجديد الخدمة عام 2020.

    وتجري أمريكا وروسيا والصين أبحاثا لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الجديدة التي تمثل تحد كبير للأسلحة المضادة للصواريخ الباليستية.

    وتعتمد فكرة الصواريخ الجديد على استخدام مسار الصواريخ الباليستية التقليدية في الانطلاق، لكن التطور الجديد هو أنها لا تتبع نفس المسار شبه الدائرة للصواريخ المعروفة عندما تتجه نحو الأرض.

    ولفتت المجلة إلى أن رأس الصاروخ الجديد يتجه نحو الهدف على ارتفاع منخفض بسرعة فوق صوتية تمكنه من الإفلات من أجهزة الرادار بسرعة فوق صوتية.


    انظر أيضا:

    موسكو قلقة إزاء إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وتدعو لإيحاد حل وسط
    معهد: كوريا الشمالية تصنع غواصة صواريخ باليستية
    أمريكا تنوي إسقاط صواريخ باليستية عابرة للقارات فوق روسيا
    الجيش الأمريكي: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى
    اليمن: إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة الملك فهد الجوية
    الكلمات الدلالية:
    الدرع الصاروخية, الدفاع الجوي, صواريخ باليستية, أخبار السلاح, أخبار الصين, إطلاق صاروخ, الجيش الصيني, روسيا, أمريكا, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ولاية ماهاراشترا، الهند
    دول لا تحتفل برأس السنة يوم 1 يناير
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك