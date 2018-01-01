بالفيديو...نجاة دبابة "تي-62" السورية بأعجوبة من صاروخ "تاو"

لا يزال يملك الجيش العربي السوري العديد من الدبابات السوفييتية من طراز "تي-62" القديمة.

وكانت هذه الدبابات في وقت ما ممتازة، ولكن الآن أصبحت أهدافا سهلة لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الحديثة، وخاصة في المناطق المفتوحة.

وأرسل الأمريكيون الكثير من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات إلى قوات "الجيش السوري الحر"، وبعدها وصلت هذه الأنظمة إلى فصائل أخرى. على وجه الخصوص، يتم استخدام "تاو" من قبل "هيئة تحرير الشام".

وتعلم السوريون دروسا قاسية وتعلموا كيفية التحكم ب "تي-62" بمهارة، وإخفاء الدبابة عن الأنظمة وراء التلال. وقد بدأ ذلك يؤتي ثماره وانخفضت خسائر المركبات المدرعة. ويظهر في الفيديو الذي تم نشره على شبكة الإنترنت كيف أن "تي-62" السورية تطلق النار على مواقع الإرهابين من وراء التل.

وفي الثواني الأولى من الفيديو يظهر كيف أن صاروخ يطير فوق الدبابة. والدبابة تنجو منه بإعجوبة.