مواصفات صواريخ "إس واي" الباليستية الصينية (فيديو)

تمتلك الصين ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية التي تضم صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى صواريخ عابرة للقارات، وتطور نظام جديد لصواريخ باليستية لا يمكن رصدها بواسطة الرادارات.

ويعد الصاروخ "إس واي — 400"، واحد من الصواريخ الصينية قصيرة المدى، التي تم تسليط الضوء عليها بعدما ظهرت في عرض عسكري للجيش القطري في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

Qatar displayed several newly acquired China-made short-range precision-attack ballistic missile like SY-400 systems at the Qatar National Day parade. pic.twitter.com/hJLZyBVOIk — Indian Defence (@IndiaDefNetwork) December 20, 2017

أورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات صاروخ "إس واي — 400"، الذي يتم حمله على مركبات يمكنها أن تطلق الصاروخ من مسافة تبعد 650 كم عن قاعدته الرئيسية، وتحمل على متنها منصة إطلاق مكونة من 8 صواريخ.

Myanmar looks to buy Chinese SY-400 ballistic missile systemshttps://t.co/lT0qlPSS5z pic.twitter.com/ISKGIzSBeB — Defence blog (@Defence_blog) May 5, 2017

ويرافق مركبات الإطلاق، مركبات أخرى تحمل صواريخ إضافية.

Myanmar looks to buy Chinese SY-400 ballistic missile systems https://t.co/lETujWvMMK pic.twitter.com/AcfIVN5wsR — WW3DailyNews (@ww3Dailynews) May 5, 2017

ويصل وزن الصاروخ إلى أكثر من 35 طنا وطوله 12 مترا، وقطره 3 أمتار، بينما يصل وزن رأسه الحربي إلى 200 كغم.

ويتجاوز مدى الصاروخ 400 كم.

The Qatar Army has announced the purchase of a 400-kilometer short range missile "SY-400" from China. pic.twitter.com/Qs6sx8YJib — Military Armed Forces (@okf_78) December 18, 2017

تم الكشف عن الصاروخ عام 2008، وهو مصمم كنسخة تصديرية، رغم أن مداه يتجاوز 300 كم.

وتعتبر الصين أن هذا الصاروخ عبارة عن نظام مدفعية صاروخية ذاتية التوجيه، ويمكن إطلاق عدة صواريخ على أكثر من هدف في وقت واحد.



