مواصفات النسخة البحرية لطائرات "إف - 35" (فيديو)

ارتبطت طائرات "إف - 35" الشبحية الأمريكية بالمشاكل الفنية منذ كشف النقاب عنها رغم مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على تصنيع تلك الطائرة.

© AP Photo/ Ross D. Franklin سلاح الجو الأمريكي يوقف تشغيل مقاتلات من طراز إف 35

وتنتج أمريكا نسخة خاصة للعمل على سفنها الحربية تعرف بـ"إف — 35 بي" التي تستطيع الإقلاع والهبوط على متن السفن الحربية، وفقا لموقع "مارين تايمز" الأمريكي.

وذكر الموقع أنه من المتوقع أن تدخل النسخة البحرية من الطائرة الأمريكية الخدمة في الأسطول الأمريكي الصيف المقبل رسميا، وستكون جاهزة للعمل للدخول في معارك حربية.

وتعرف "إف — 35 بي" بقدرتها على الإقلاع القصير والهبوط العامودي على متن السفن الحربية.

وستحل الطائرة الجديد محل طائرات "إف — 18" التي تعمل منذ سنوات على متن حاملات الطائرات الأمريكية.