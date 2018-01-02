كلاشينكوف روسية تستخدمها القوات الخاصة الأمريكية (فيديو)

© AP Photo/ Michel Euler شاهد...سلاح "كلاشينكوف" الأسطوري في شكله الجديد

وأنتجت روسيا عدة نسخ بمواصفات متفاوتة من بندقية الكلاشينكوف التي تحرص كبرى الجيوش على تسليح مقاتليها بها.

أورد موقع "روس ميليتري" البريطاني مواصفات إحدى نسخ الكلاشينكوف وتحمل اسم "إإيه كيه إس — 74 يو"، التي تم إنتاجها في سبعينيات القرن الماضي.

وبينما تستخدم بندقية "إيه كيه — 47" طلقات عيار (39*7.62مم)، تستخدم البندقية "إيه كيه إس — 74 يو" طلقات عيار (39*5.45 مم).

تصل سرعة إنطلاق الرصاصة من فوهة البندقية إلى 735 مترا في الثانية، ويصل وزنها بمخزن الذخيرة معبأ إلى 3.2 كغم، بينما طول البندقية 73 سم، وسعة مخزن البندقية 30 طلقة.

واستخدم الجنود السوفيت البندقية في الحرب الأفغانية في الفترة بين 1979 و1989، وفقا لموقع "ميلتري فاكتوري" الأمريكي، الذي ذكر أن الغرب لم يعرف تفاصيل عن تلك البندقية إلا عام 1983 بعد سنوات من استخدامها بواسطة الجنود السوفيت.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن القوات الخاصة الأمريكية تستخدم تلك البندقية.