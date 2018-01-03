دولة تمتلك نصف القنابل النووية في العالم (فيديو)

تمتلك 9 دول في العالم قرابة 15 ألف قنبلة نووية، توجد أكثر من 90 % منها في دولتين فقط، بينما تمتلك دولة واحدة حوالي نصف تلك القنابل.

ويصل عدد الرؤوس النووية التي يتم حشدها على وسائل إطلاق في البر والبحر والجو إلى 9600 قنبلة، وفقا لاحصائيات عام 2017، التي أوردها موقع "أرمز كنترول" الأمريكي.

INSANITY Russian YARS Nuclear Warhead Launch short NEW CHALLENGER WATCH at: https://t.co/W12BM2OuRB pic.twitter.com/YUJLVyDhPi — friendlydb (@friendlydb) December 31, 2016

وذكر الموقع أن روسيا تمتلك 7 آلاف قنبلة نووية، وفقا لتلك الاحصائيات، مشيرا إلى أنها أكبر دولة تمتلك قنابل نووية وتتفوق على جميع دول العالم الأخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

Russian nuclear warhead leaked on state TVhttps://t.co/PImwZan79y pic.twitter.com/PCimyO3hgq — TRT World (@trtworld) November 13, 2015

وتشحد روسيا أكثر من 1500 رأسا نوويا استراتيجيا معد للإطلاق على باستخدام أكثر من 500 صاروخ باليستي عابر للقارات والغواصات والقاذفات الاستراتيجية.

ويصل عدد القنابل النووية الاستراتيجية والتكتيكية المخزنة إلى 2700 قنبلة، إضافة إلى 2510 رأسا نوويا من المنتظر أن يتم تفكيكها.

Nice piece by @Russian_Starr on nuclear warhead dismantlement. GOP in FY17 omnibus cut $ to accelerate dismantlement https://t.co/nv0oc4gXDe — Kingston Reif (@KingstonAReif) May 23, 2017



