كم عدد القنابل النووية في العالم عام 1986

عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للسلاح النووي ضد اليابان في أواخر الحرب العالمية الثانية، بدأ سباق تسلح بينها وبين الاتحاد السوفيتي قاد البلدين لامتلاك عشرات الآلاف من القنابل النووية.

ذكر موقع "فاس" الأمريكي أن عدد القنابل النووية في العالم وصل إلى 70.300 قنبلة نووية عام 1986، بعدم وصل سباق التسلح بين الولايات المتحدة الأمريكي والاتحاد السوفيتي السابق إلى ذروته.

"The death of arms control would return the world back to the days of mutually assured destruction, when nuclear forces stood on hair-trigger alert." https://t.co/RyJsNmtNkY — The American Conservative (@amconmag) December 11, 2017

لكن عدد القنابل النووية في العالم بدأ يتراجع بصورة كبيرة منذ تسعينيات القرن الماضي نتيجة الاتفاقيات المشتركة بين واشنطن وموسكو.

ووفقا لاحصائيات عام 2017 فإن عدد القنابل النووية في العالم أصبح لا يتجاوز 15 ألف قنبلة نووية في كل دول العالم، تملك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 93 % منها.

SIPRI in 2017: What was the state of world #nuclear forces at the beginning of the year? Analysis: https://t.co/iEUdHVBbZ4 pic.twitter.com/MHLwyWTto0 — SIPRI (@SIPRIorg) December 21, 2017

ورغم انخفاض عدد القنابل النووية في العام بصورة كبيرة مقارنة بعام 1986، إلا أن هذا الرقم يعد كبيرا جدا، وفقا للموقع الأمريكي، الذي أوضح أن عدد القنبابل الموجودة لدى قوات عسكرية يصل إلى 9400 قنبلة نووية، منها 3900 قنبلة في وضع الإطلاق.

وبينما تمتلك كل من أمريكا وروسيا آلاف القنابل النووية، تعتبر دول أخرى أن امتلاكها مئات القنابل النووية كافيا لحمايتها.