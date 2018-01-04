ما الفرق بين تفكيك السلاح النووي وخروجه من الخدمة

أبرمت الدول النووية في العالم عدة اتفاقيات للحد من انتشار السلاح النووي، ونتج عنها تخفيض عدد الرؤوس النووية بنسبة 80 بالمئة تقريبا، لكن فهم تلك الاتفاقيات يعتمد على معرفة الفرق بين تفكيك السلاح النووي وخروجه من الخدمة.

© Sputnik. Vladimir Astapkovitsh 5 دول تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية

ذكر موقع "فوكس ألفا" الأمريكي أن هناك فرق بين تفكيك الأسلحة النووية وخروجها من الخدمة، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على طبيعة القرار الخاص بالتعامل مع السلاح النووي في مثل تلك الحالات.

ولفت الموقع إلى أن الاتفاقيات الحالية الخاصة بالأسلحة النووية لا تركز بصورة أساسية على تفكيك حقيقي للأسلحة النووية، مشيرا إلى أن خروج السلاح النووي من الخدمة لا يعني تفكيكه، وإنما دخوله ضمن مخزن الأسلحة النووية.

وذكر الموقع أن تفكيك الأسلحة النووية التي تحملها الغواصات العملاقة أو القاذفات الاستراتيجية يمكن رصدها بالأقمار الصناعية من الفضاء، لكن الرؤوس النووية الصغيرة ربما يصعب التأكد من حقيقة تفكيكها عن طريق مراقبة مواقع تواجدها بالأقمار الصناعية.

How to dismantle a nuclear weapon https://t.co/hSxCvZGTrH pic.twitter.com/Nn6zdgOYTF — Foxtrot Alpha (@FoxtrotAlpha) May 22, 2017

ونوه الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 2800 رأس نووي تم إخراجها من الخدمة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية شرحت ذلك بأن خروج السلاح من الخدمة يعني إزالته من وسائل إطلاقه سواء كانت طائرات أو صواريخ أو غواصات.

ولفت الموقع إلى أنه من المفترض أن يتم نقل الرأس النووي بعد خروجه من الخدمة إلى المرحلة التالية، التي تشمل تفكيك مكونات الرأس النووي والتخلص من مكوناته.