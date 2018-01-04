مدرعة روسية يمكن إبرارها من الجو (فيديو)

يمتلك السلاح الروسي سمعة جيدة عالميا، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنتاج الدبابات أو مركبات القتال المدرعة، ومنها "التايفون"، التي يمكن إبرارها من الجو.

أورد موقع "روسيا بيوند هيدلينز" الأمريكي مواصفات مركبة القتال المدرعة "تايفون في دي في" الروسية، مشيرا إلى أنها ستدخل الخدمة في 2019.

وتتميز المدرعة الروسية الجديدة بإمكانية إبرارها عن الطريق الجو إلى ساحات القتال، مشيرا إلى أنها توفر دعم كبير للقوات المقاتلة في مواجهة الأسلحة الخفيفة التي تهدد المدرعات الحالية.

ويمكن للمدرعة الروسية الجديد أن توفر حماية كبيرة للقوات المحمولة جوا أثناء نقلها من مكان إلى مكان، لأن تدريعها يمنحها قدرة الصمود أمام مقذوفات بأعيرة مختلفة.

New K4386 «Typhoon-VDV» light airborne armoured vehicle spotted in Russiahttps://t.co/OxUnyyfK9b pic.twitter.com/JdpDPFAnHn — Defence blog (@Defence_blog) August 5, 2016

ولفت الموقع إلى المركبة تخضع للاختبارات في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة العام المقبل بعد استكمال الاختبارات.

ZVEZDA: The newest armored "Typhoon-VDV" first blew up in front of reporters https://t.co/LCAc1xYn6q pic.twitter.com/yapApLufdq — Russian Exercises (@RUSexercises) March 15, 2017

وتحمل "التايفون" الروسية تسليحا متقدما، إضافة إلى تدريعها العالي، وخفة وزنها.

What is that on first 2 photos? & Typhoon-VDV and КamAZ-4386 medical variant(?)

A bunch of photos on Vitaly Kuzmin — https://t.co/q6EVB5yxVc pic.twitter.com/D6fxeztvUR — monitoring (@warsmonitoring) August 19, 2017

وتعد مركبات القتال المدرعة من أهم وسائل حماية القوات البرية في الحروب الحديثة، لأنها توفر حماية كبيرة للقوات أثناء اقتحام المعارك أو أثناء إعادة تمركز القوات.