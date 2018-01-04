مدرعة روسية يمكن إبرارها من الجو (فيديو)

أورد موقع "روسيا بيوند هيدلينز" الأمريكي مواصفات مركبة القتال المدرعة "تايفون في دي في" الروسية، مشيرا إلى أنها ستدخل الخدمة في 2019.
وتتميز المدرعة الروسية الجديدة بإمكانية إبرارها عن الطريق الجو إلى ساحات القتال، مشيرا إلى أنها توفر دعم كبير للقوات المقاتلة في مواجهة الأسلحة الخفيفة التي تهدد المدرعات الحالية.
New #K4386 Typhoon-VDV 4x4 #airborne #armoured vehicle field tested by #Russian #army https://t.co/7ZhWSwqnY2 via @— Army Recognition (@ArmyRecognition) January 4, 2018
ويمكن للمدرعة الروسية الجديد أن توفر حماية كبيرة للقوات المحمولة جوا أثناء نقلها من مكان إلى مكان، لأن تدريعها يمنحها قدرة الصمود أمام مقذوفات بأعيرة مختلفة.
New K4386 «Typhoon-VDV» light airborne armoured vehicle spotted in Russiahttps://t.co/OxUnyyfK9b pic.twitter.com/JdpDPFAnHn— Defence blog (@Defence_blog) August 5, 2016
ولفت الموقع إلى المركبة تخضع للاختبارات في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة العام المقبل بعد استكمال الاختبارات.
ZVEZDA: The newest armored "Typhoon-VDV" first blew up in front of reporters https://t.co/LCAc1xYn6q pic.twitter.com/yapApLufdq— Russian Exercises (@RUSexercises) March 15, 2017
وتحمل "التايفون" الروسية تسليحا متقدما، إضافة إلى تدريعها العالي، وخفة وزنها.
What is that on first 2 photos? & Typhoon-VDV and КamAZ-4386 medical variant(?)— monitoring (@warsmonitoring) August 19, 2017
A bunch of photos on Vitaly Kuzmin — https://t.co/q6EVB5yxVc pic.twitter.com/D6fxeztvUR
Vitaly Kuzmin氏のサイトより— CRS@VDV (@CRSVDV) October 12, 2017
KAMAZ-4386 Typhoon-VDV 空挺軍仕様のタイフーン装甲車https://t.co/7wczhTZyLW pic.twitter.com/xWrEDTAwW4
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