"أنصار الله" تستولى على سلاح أمريكي على سواحل اليمن (فيديو)

استطاع غواصون تابعون لـ"أنصار الله" من الاستيلاء على سلاح أمريكي بالقرب من سواحل اليمن.

© REUTERS/ MOHAMED AL-SAYAGHI هجوم صاروخي من أنصار الله على قوات الرئيس هادي في اليمن

ويوضح مقطع فيديو تم نشره، الاثنين الماضي 1 يناير / كانون الثاني، أن 4 غواصين أثناء خروجهم من تحت الماء حاملين معهم سلاحا غريبا يحمل اسما كوديا "سموكي".

ويظرالفيديو أن السلاح الذي أسره الغواصين التابعين لـ"أنصار الله" هو مركبة مسيرة تعمل تحت الماء وتستخدمها البحرية الأمريكية لأغراض التجسس في المياه الضحلة.

والمركبة التي ظهرت في الفيديو يطلق عليها "ريموس — 600" تم تصنيعها في أمريكا لتقوم بمهامها بصورة مستقلة تحت الماء، حيث يتم إدارتها عن بعد، وفقا لموقع "إيه يو في إيه سي" الأمريكي.

ولم يتضح ما إذا كانت الغواصون استطاعو الاستيلاء على المركبة الأمريكية تحت الماء باستخدام وسائل للتحكم بها أم أنها تعطلت ولم تستطع العودة إلى السفينة التي انطلقت منها.