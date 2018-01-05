ما هو السلاح الذي استخدم في الهجوم على قاعدة حميميم

إن هجوم الإرهابيين على القاعدة الروسية حميميم يضع أمام مجموعة الخبراء أسئلة كثيرة. ومنها - أي نوع من قذائف الهاون استخدم في الهجوم.

ووفقا للخبراء، الاحتمال الأكبر المدفع 2بي9أم "فاسيلوك" عيار 82 ملم. ويمكن بسهولة نقل هذا السلاح في أي عربة مغلقة فكتلته أكثر من 630 كغم بقليل، بحسب موقع "فيستنيك موردافي".

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات باستهداف قاعدة حميميم في سوريا

يتميز "فاسيلوك" عن معظم المدافع الأخرى بسرعته في إطلاق النار التي — تصل إلى 120 طلقة في الدقيقة. وأقصى مدى لإطلاق النار أكثر من 4200 م.

وزن القذيفة يمكن أن يصل من 3.1 إلى 4.6 كغ. والذخيرة الواحد يمكن أن تتفكك إلى 600 شظية بكتلة مقدارها 1 غرام.

وقد حصل الإرهابيون على "فاسيلوك" عبر أراضي تركيا ليعزز بذلك الاتهامات التي يكيلها الكثير من الجهات الروسية لواشنطن بالوقوف وراء الاعتداء على حميميم.

وأشار الخبراء العسكريون أيضا أنه قد حان الوقت لتجهيز القاعدة الجوية بمخابئ للطائرات.