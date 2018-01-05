أخطر سلاح استخدمه اليابان في الحرب العالمية الثانية (فيديو)

استخدم اليابانيون تكتيك حرب خطيرة ضد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، كان أخطرها تكتيك "كاميكاز".

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن تكتيك الهجوم الجوي المعروفة باسم "كاميكاز" كان أخطر سلاح استخدمه اليابانيون ضد القوات الأمريكية خاصة في ميناء بيرل هاربور.

ويعتمد تكتيك "كاميكاز" على انطلاق الطائرات اليابانية نحو أهدافها ثم انقضاضها باتجاه الهدف للاصطدام به مباشرة لتحقيق أكبر قدر من الخسائر.

ويقود هذه العمليات طيارون انتحاريون يستهدفون السفن وحاملات الطائرات الأمريكية، وفقا للمجلة، التي أوضحت أنه تكتيك يعتمد على جرأة الطيار الياباني الذي يقاتل حتى الموت.

In a photograph taken from the island of Randolph (CV 15), F6F-5 Hellcats of Fighting Squadron (VF) 12 positioned on the flight deck of the carrier frame Bunker Hill (CV 17) as she burns after being hit by Kamikazes. (NNAM.1996.253.7178.020)https://t.co/j7i3Nm9i5d pic.twitter.com/t8y7DMEmCv — みつうろこ@Kwantung army (@m_uroko) January 2, 2018

ولفتت المجلة إلى أن تكتيك الاصطدام المتعمد بالأهداف لم يكن قاصرا على السفن الحربية فقط، مشيرة إلى أن الطيارين اليابانيين استخدموه ضد الطائرات المعادية في المعارك الحربية، مشيرة إلى أنه في مايو / أيار عام 1943 قرر طيار ياباني أن يصطدم بقاذفة أمريكية طراز "بي — 17" لحماية قافلة تابعة للبحرية اليابانية، وذات التكتيك تم استخدامه في العام التالي ضد قاذفة "بي — 24".

USS BUNKER HILL hit by two Kamikazes in 30 seconds on 11 May 1945 off Kyushu. Dead-372. Wounded-264., 1943 — 1958

Taken on May 11, 1945, this photo shows the aircraft carrier USS Bunker Hill burning after being hit by two Japanese kamikaze attacks during the Battle of Okinawa. pic.twitter.com/XDgyEHKG9v — みつうろこ@Kwantung army (@m_uroko) January 2, 2018

وذكرت المجلة أن الهدف من تلك الاستراتيجية التي انتهجها الجيش الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية، هو إلحاق أكبر قدر من الخسائر بسفن العدو وطائراته، مشيرة إلى أن هذا التكتيك تسبب في تدمير مئات السفن الحربية الأمريكية.