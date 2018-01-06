تعرف على ثالث أضخم قوات جوية في العالم (فيديو)

ولفت الموقع إلى أن روسيا كان لها فضل في حصول الصين على تكنولوجيا الصناعات العسكرية التي تعتمد عليها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن طائرة "جي — 6" الصينية كانت من أوائل الطائرات التي صنعتها الصين.
وتعد طائرة "جي — 6" استنساخ لطائرة "ميغ — 19" الروسية، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن العديد من تلك الطائرات مازال في الخدمة حتى الآن.
1,700 Planes Ready for War: Everything You Need To Know About China’s Air Force https://t.co/CMjej5U13c— National Interest (@TheNatlInterest) January 6, 2018
وفي الفترة بين عامي 1978 و2013 أنتجت الصين مئات الطائرات بناء على تصميم الطائرة الروسية "ميغ — 21" باستخدام الهندسة العكسية، وأطلقت على تلك الطائرات "جي — 7" التي تتجاوز سرعتها ضعفي سرعة الصوت (2 ماخ).
#China’s air force fleet crosses the Tsushima Strait https://t.co/TCXAIoqbTz pic.twitter.com/lNpfLmPa2S: #China’s air force fleet crosses the…— Jack Shepherd (@guzumisogerugu) December 19, 2017
واستطاعت الصين أن تطور طائرة "جي — 7" لتصبح قادرة على مواجهة طائرات حديثة مثل طائرات "إف — 16" الأمريكية.
وأنتجت الصين قاذفات استراتيجية أطلقت عليها "إتش — 6" ثنائية المحركات بناء، التي تم تصميمها بناء على طائرات "تو — 16" السوفيتية، لتكون قاذفة استراتيجية.
وفي سبعينيات القرن الماضي أنتجت الصين طائرة اعتراضية هي "جي — 8" ثنائية المحركات تصل سرعتها إلى 2.2 ماخ.
"China says it has sovereignty over a vast area of the South China Sea but faces competing claims from several states, including Philippines, Vietnam, Malaysia & Indonesia"— uradn (@uradn) January 2, 2018
China’s air force targets South China Sea with new strategic expert in top ranks https://t.co/EZh4Jkgm5k
وأنتجت الصين المقاتلة "جي — 10" التي تعد استنساخا لطائرات "إف — 16" الأمريكية، ثم أنتجت نسخة متقدمة منها هي "جي — 10 بي"، ثم أنتجت الطائرة "جي — 11".
وبدأت الصين تصنيع طائرة "جي — 20" الشبحية لتنافس بها الطائرات الشبحية الأمريكية.
Everything you need to know about China's air force https://t.co/4I2etw7hbI— JuVi (@SciteCito) January 4, 2018
وطائرة "جي — 20" هي طائرة شبحية ومقاتلة متعددة المهام، ثنائية المحركات تستطيع حمل كميات كبيرة من الأسلحة إضافة إلى مداها الكبير.
وأنتجت الصين نسخة أصغر حجم من الطائرة هي "جي — 31"، التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية بمرونة أكبر.
Chinese Fighters Violate Taiwanese, Korean And Japanese Airspace — In keeping with China’s strategy of methodically encroaching on its geopolitical rivals via air force and naval drills in the Pacific, both Japan and South Korea scrambled fighter jets… https://t.co/W4VTyYEIIG— IrritatedWoman™ (@irritatedwoman) December 20, 2017
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