باكستان تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن (فيديو)

اختبرت باكستان صاروخ جديد مضاد للسفن يمكن تصويبه على أهداف أرضية.

ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت 6 يناير / كانون الثاني، أن الصاروخ الجديد استطاع إصابة هدفه بنجاح، مشيرة إلى أنه صاروخ (سطح — سطح) تم إطلاقه على متن سفينة سريعة.

ولفتت المجلة إلى أن نجاح تجربة الصاروخ الجديد يؤكد امتلاك البحرية الباكستانية قدرات دفاعية كبيرة اعتمادا على الصناعات الدفاعية العسكرية.

ويصل مدى الصاروخ إلى 700 كم.

#Pakistan test-fired the 'Harba' anti-ship cruising missile (ASCM) from the Azmat-class FAC PNS Himmat | Could be related to the Babur land-attack cruise missile (LACM) but unconfirmed| If so 450/700 km range could be a key pairing with the Type 054A FFG https://t.co/2TGnrmrwAc — Quwa (@QuwaGroup) January 4, 2018

وتسعى باكستان لتعزيز القوة الصاروخية لقواتها البحرية بصورة تمكنها من منافسة القوة البحرية الهندية.

#Pakistan Navy Successfully test fires sea based Anti-ship/Land attack cruise missile 'Harbah' from newly commissioned PNS HIMMAT.#DonaldTrump#PTI_World pic.twitter.com/mhrHc56Okl — Team Pti World (@TeamPtiWorld) January 3, 2018

وذكرت المجلة أن فعالية الصاروخ تعتمد على معدل إطلاقه أثناء المعارك الحربية وعلى قدرات الدفاعات الجوية التي تمتلكها السفن المعادية أثناء المعارك البحرية.