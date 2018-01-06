المدرعة "إيتان" تنطلق في 2018 (فيديو)

ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن المدرعة التي تطورها إسرائيل بثمان إطارات بوزن أخفض وقدرات أكبر.

وذكرت المجلة أن المدرعة يتم تطويرها محليا، مشيرة إلى أنه ستعلب دورا محوريا كناقلة جند مدرعة في المعارك الحربية.

Israel to replace the M113 with the new 8x8 wheeled Eitan APChttps://t.co/2kDB6Lcuoh pic.twitter.com/4XEbCd2Grr — Jesús Manuel Pérez Triana (@jpereztriana) August 2, 2016

وقال موقع "ميليتري تايمز" الأمريكي إن المدرعة الإسرائيلية مازالت في مرحلة الاختبارات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاجها للجيش الإسرائيلي عام 2018.

Eitan 8x8 APC armoured vehicle personnel carrier https://t.co/qaUEQJBNM2 pic.twitter.com/J1Gnuise1Y — Faryal Shakeel (@faryaalshakeel) September 23, 2016

وأورد الموقع مواصفات المدرعة الإسرائيلية الجديدة، التي يتكون طاقمها من 3 أفراد، ويمكنها أن تحمل 9 جنود آخرين.

The 30mm unmanned turret with APS (Active Protection System) Trophy will be the next turret for the new Israeli's Army APC Eitan 8x8. pic.twitter.com/fzITh4kaMV — Israel Defensa (Ñ) (@Espiritu_Israel) August 7, 2017

وتزن المدرعة ما بين 30 إلى 35 طنا، ويصل طولها إلى ثمانية أمتار وعرضها 3 أمتار وارتفاعها في أعلى نقطة 3 أمتار.

Israeli Eitan 8x8 APC. Nothing radical here. Cannot say that it’s substantially better than AMV, Boxer or Piranha 5 pic.twitter.com/1Ps1QQWM8T — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) August 4, 2016

ويتكون تسليح المدرعة من مدفعين عيار (1*12.72) و(1*7.62)، وتعمل بمحرك ديزل، وتصل سرعتها إلى 90 كم / ساعة، ويمكنها أن تقطع مسافة ألف كم دون التزود بالوقود.