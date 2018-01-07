انتقام كوريا الشمالية... 3 مدافع تحول سيؤول إلى جحيم (فيديو)

ولفتت الصحيفة إلى تقارير تقول أن مدفعية كوريا الشمالية يمكن أن تحول عاصمة كوريا الجنوبية إلى كرة نار، لكنها شككت في هذه التقارير وفي قدرة مدافع بيونغ يانغ على تنفيذ قصف واسع ضد جارتها الجنوبية.
وكانت مجلة "تايم" الأمريكية نشرت عام 2003 تقريرا تقول فيه إن مدافع كوريا الشمالية يمكن أن تدمر سيؤل والمناطق المحيطة بها بالكامل في حالة الحرب باستخدام قوتها المدفعية، التي يمكنها إطلاق عشرة آلاف قذيفة في الدقيقية.
"North Korea Can't Destroy Seoul with Artillery": Interesting, provocative piece from Gen. @prakashmenon51 and Gen. PR Shankar https://t.co/uKMV37LWHP— Rajesh Rajagopalan (@RRajagopalanJNU) January 7, 2018
وذكر التقرير أن كوريا الشمالية تمتلك مدافع بأعيرة تصل إلى 170 مم، ومدافع أخرى تستخدم طلقات عيار 240 مم، بين ترسانة أسلحة تضم أكثر من 12 ألف مدفع و2300 منصة إطلاق (مدفعية صاروخية).
Yes, North Korea can kill a lot of South Koreans with artillery. No, they can't destroy Seoul. Not even close.https://t.co/P2vWACtgYM— Fred, a thoroughly disregarded entity (@LesserFrederick) August 9, 2017
وفي التقرير الذي نشرته "ناشيونال إنترست"، الجمعة الماضي 5 يناير الجاري، ذكرت المجلة أن من بين آلاف المدافع التي تمتلكها كوريا الشمالية لا يوجد إلا ثلاثة أنواع يمكن لقذائفها أن تصل إلى عاصمة كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن المسافة الفاصلة بين حدود المنطقة منزوعة السلاح وبين سيؤول تصل إلى 40 كم.
ووفقا لموقع "وور إذ بورينغ" فإن مدفع "كوكسان" الذي تملكه كوريا الشمالية يصل مداه إلى 40 كيلومترا ويستطيع إطلاق قذيفتين عيار 170 مم في الدقيقة، بينما تطلق المدفعية الصاروخية "بي إم — 24" قذائف عيار 240 مم مداها 60 كم.
#MilFam #MilSpouse FAQ:— MilSpouse Gentlemen (@MrSrMilSpouse) December 23, 2017
?: How long would it take for conventional artillery to impact civilians living as far south as Seoul?
A: “30 minutes”
“…Its conventional artillery capability would allow North Korea to flatten Seoul in the first half-hour of any confrontation."
URL: pic.twitter.com/Sj7YTouOdP
وتمتلك كوريا الشمالية مدفع صاروخية عيار 300 مم، يصل مداها إلى 200 مترا، ويمكنها أن تصل سيؤول، وفقا للمجلة الأمريكية.
"If even only half of North Korea's artillery works, Seoul is going to be aflame…probably hundreds of thousands in the casualty figures. This is not something you want to do, period." — Col. Larry Wilkerson #NorthKorea https://t.co/4jUWHQcLEe— The Real News (@TheRealNews) December 6, 2017
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