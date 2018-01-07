مواصفات الطائرة الحربية السعودية التي أسقطها "أنصار الله" (فيديو + صور)

أعلن "أنصار الله"، اليوم الأحد 7 يناير/ كانون الثاني، أنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية طراز "تورنادو"، بينما لم تؤكد السعودية الخبر أو تنفيه.

أورد موقع "إير فورس تكنولوجي" مواصفات الطائرة الأوروبية التي تعمل في القوات الجوية السعودية منذ عام 1986، مشيرا إلى أنها مقاتلة متعددة المهام تستطيع تنفيذ هجمات أرضية ويمكنها المشاركة في معارك دفاعية.

ويوجد في التورنادو نقاط تعليق على جسم الطائرة على الأجنحة تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الصواريخ الطوافة وصواريخ الهجوم الأرضي.

RAF Tornado GR4 — Down Over Iraq — The Dangerous side of being a Fighter Pilot (Video) https://t.co/PlcmzaYURm #airforce #army #military — Military Stuff (@milstuf) December 18, 2017

وتستطيع النسخة "إف — 3" من الطائرة أن تقوم بمهام دفاعية بما تحمله من صواريخ طويلة المدى مضادة للطائرات.

وتعمل طائرات "تورنادو" في القوات الجوية الملكية البريطانية منذ عام 1982، ويوجد منها نسخة بحرية يمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.

وفي عام 2006 حصلت شركة "بي إيه إي"، شركة بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن، على تعاقد مع الحكومة السعودية لتطوير 80 طائرة تورنادو.

وكان مصدر عسكري يمني قال لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية لجماعة "أنصار الله" نجحت في إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وسقطت الطائرة فوق محافظة صعدة، اليوم الأحد، التي تشهد معارك حامية بين "أنصار الله" وقوات التحالف.

وكان الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" قد نشر تقريرا يوضح حجم العمليات العسكرية النوعية التي نفذها على مواقع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال عام 2017.



