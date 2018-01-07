أضعف جيش في العالم

نشر موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي قائمة 133 جيشا في العالم، تحتل أمريكا وروسيا المرتبتين الأولى والثانية.

© REUTERS/ China Stringer Network تعرف على قدرات ثالث أقوى جيش في العالم

وتأتي مملكة بوتان في المرتبة رقم 133، بجيش ميزانيته 10 ملايين دولار فقط، وعدد قواته 7500 ألف جندي، وفقا للموقع

وعدد سكان بوتان 750 ألف نسمة، بينهم 104 ألف يصلحون للخدمة العسكرية.

ويمتلك جيش بوتان 4 طائرات حربية ومروحيتين إضافة إلى 10 مدرعات.

ويوجد في بوتان مطارين حربيين، لكن جيش المملكة لا يوجد به أي دبابات أو سفن حربية.

ومساحة مملكة بوتان 38.3 كيلومترا مربعا، ولديها حدود مشتركة مع الهند والصين.



