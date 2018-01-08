بندقية إيرانية تطلق 600 رصاصة في الدقيقة (فيديو)

تطور إيران أسلحة خفيفة محليا، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تطوير برامجها الصاورخية.

أورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات بندقية "فاتح" الإيرانية، مشيرا إلى أنها بندقية هجومية تستخدم طلقات عيار (5.56*45 مم)، وكان أول ظهور لها عام 2014.

ولفت الموقع إلى أن وزن البندقية الإيرانية فارغة 3.4 كغم، وطولها 69.9 سم ويمكن أن يزيد إلى 94 سم، بينما يصل طول الماسورة (السبطانة) إلى 40.6 سم.

وتصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية إلى 850 مترا / الثانية، ويصل المعدل النظري لإطلاق النار إلى 600 طلقة في الدقيقة، بينما يتراوح معدل الإطلاق الفعلي بين 40 إلى 100 طلقة في الدقيقة.

وتصل سعة مخزن البندقية إلى 30 طلقة، ويصل المدى المؤثر للطلقات إلى 500 مترا.