بندقية إيرانية تطلق 600 رصاصة في الدقيقة (فيديو)

ولفت الموقع إلى أن وزن البندقية الإيرانية فارغة 3.4 كغم، وطولها 69.9 سم ويمكن أن يزيد إلى 94 سم، بينما يصل طول الماسورة (السبطانة) إلى 40.6 سم.
وتصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية إلى 850 مترا / الثانية، ويصل المعدل النظري لإطلاق النار إلى 600 طلقة في الدقيقة، بينما يتراوح معدل الإطلاق الفعلي بين 40 إلى 100 طلقة في الدقيقة.
وتصل سعة مخزن البندقية إلى 30 طلقة، ويصل المدى المؤثر للطلقات إلى 500 مترا.
Fateh assault rifle, a new gift to #Iran's foreign Legion members. Designed specially for export. #iranforeignlegion pic.twitter.com/Z2AQuQCbiF— Iran Foreign Legion (@irforeignlegion) October 2, 2014
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