رشاش روسي يطلق 700 رصاصة في دقيقة واحدة (فيديو)

ولفت الموقع إلى أن 60 بالمئة من مكونات الرشاش "بيزون" تعتمد على مكونات الكلاشينكوف، وهو ما جعل تكلفة إنتاجه أقل، لكن إنتاجه كان محدودا.
ويستخدم الرشاش "بيزون" طلقات عيار (9*18مم) ويصل وزنه بدون طلقات إلى 2.1 كغم، وطوله 66 سم ويمكن أن يصبح 42.5 سم في حالة طيه.
ووفقا للموقع فإن طول الماسورة (السبطانة) 195 مم، وسرعة الطلقات عند فوهة الرشاش 320 مترا / الثانية.
gunsm1th:— Tactical Gear (@tacticalprices) January 11, 2017
PP-19 Bizon-2 submachine gun, chambered for the standard 9x18 PM pistol cartridge, entered the inventory… pic.twitter.com/vmgQRUpUWF
ومعدل إطلاق النار النظري 700 طلقة في الدقيقة، بينما يصل المعدل العملي للإطلاق إلى 200 طلقة.
وسعة مخزن الرشاش 64 طلقة، بينما يصل مدى الإطلاق المؤثر إلى أكثر من 100 مترا.
Submachine gun pp-19 Bizon for GTA 4 http://t.co/fUFfXkStbY pic.twitter.com/C5YKQ1r9m9— GTAallcom (@GTAallcom) February 5, 2014
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)