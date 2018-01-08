رشاش روسي يطلق 700 رصاصة في دقيقة واحدة (فيديو)

يقترن ذكر الأسلحة الهجومية بأسلحة الكلاشينكوف الروسية، لكنها ليست الوحيدة التي تنتجها الصناعات العسكرية الروسية.

© Sputnik. Anton Denisov رشاش روسي جديد يعمل في بيئتين مختلفتين

تنتج روسيا رشاش "بيزون" الذي ظهر في تسعينيات القرن الماضي، وتم تصميمه بناء على نسخة الكلاشينكوف "إيه كيه إس — 74 يو"، وفقا لموقع "ميلتري تايمز"الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن 60 بالمئة من مكونات الرشاش "بيزون" تعتمد على مكونات الكلاشينكوف، وهو ما جعل تكلفة إنتاجه أقل، لكن إنتاجه كان محدودا.

ويستخدم الرشاش "بيزون" طلقات عيار (9*18مم) ويصل وزنه بدون طلقات إلى 2.1 كغم، وطوله 66 سم ويمكن أن يصبح 42.5 سم في حالة طيه.

ووفقا للموقع فإن طول الماسورة (السبطانة) 195 مم، وسرعة الطلقات عند فوهة الرشاش 320 مترا / الثانية.

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PP-19 Bizon-2 submachine gun, chambered for the standard 9x18 PM pistol cartridge, entered the inventory… pic.twitter.com/vmgQRUpUWF — Tactical Gear (@tacticalprices) January 11, 2017

ومعدل إطلاق النار النظري 700 طلقة في الدقيقة، بينما يصل المعدل العملي للإطلاق إلى 200 طلقة.

وسعة مخزن الرشاش 64 طلقة، بينما يصل مدى الإطلاق المؤثر إلى أكثر من 100 مترا.