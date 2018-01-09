حذار من مقاتلات "فلانكر"

ويشار إلى أن مقاتلات "سو-27" (أو "فلانكر" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) تراقب أجواء منطقة بحر البلطيق، وتعترض طائرات حلف شمال الأطلسي وطائرات التجسس التابعة لدول لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي، وتتمادى في مطاردة الطائرات المعادية حتى أن الأخيرة لا ترى مفرا من اللوذ بالفرار.

يُذكر أن مقاتلة "سو-27" تحدّت مجموعة من طائرات حلف شمال الأطلسي تضم 3 قاذفات قنابل أمريكية ثقيلة حين اقتربت منها في سماء بحر البلطيق في التاسع من يونيو/حزيران 2017.

وقبل ذلك اعترضت مقاتلة "سو-27" قاذفة القنابل الأمريكية "بي-52" في نفس المنطقة.

وأفادت مواقع الإنترنت بأن طائرة روسية تحمل رقم 24 من طراز "سو-27" حلقت في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014على مقربة مباشرة من طائرة التجسس السويدية "غولفستريم" حتى أن طاقم الطائرة السويدية رأى بوضوح الصواريخ التي حملتها الطائرة الروسية وهي 4 صواريخ من طراز "إر-27" و2 صاروخ من طراز "إر-73".

وفي يونيو/حزيران 2017 منعت طائرتان من طراز "سو-27" مقاتلة "إف-16" البولندية من اعتراض طائرة الركاب التي كانت تقل وزير دفاع روسيا. وبعد أيام تصدّت مقاتلة "سو-27" لطائرة التجسس الأمريكية RC-135 حتى أن وزارة الدفاع الأمريكية قدمت شكوى رسمية.

ويشار إلى أن مقاتلات "فلانكر" الأكثر خطورة تنطلق من مطار عسكري يقع في منطقة كالينينغراد التي هي الجيب الروسي داخل الاتحاد الأوروبي.

وأحصى الخبراء الغربيون 7 طائرات فلانكر هناك.