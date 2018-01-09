فيديو عن الجيش الروسي يثير إعجاب مئات الآلاف

وأبدى مئات آلاف الأجانب من مستخدمي "يوتيوب" إعجابهم بمهارات جنود الجيش الروسي وقدرات آلياته التي يُظهرها الفيديو.

وعبر العديد من المعجبين بالفيديو الذي يحتوي على مشاهد مثيرة كثيرة عن أملهم في أن تنبري روسيا "لإنقاذ أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأبدى زوار موقع "يويتوب" من أوروبا احترامهم لروسيا، متمنين أن تبقى قوية.

وتمنى الإيطالي انطونيو والتشيكي هونزا كوكلا والألماني زوكي وغيرهم أن "تُنقذنا روسيا".

وعبر واحد من مشاهدي الفيديو يدعى "جومنو" عن رجائه بأن "تحرر روسيا أوروبا من السياسيين الذين لا يحبهم الشعب الأوروبي".