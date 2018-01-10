توقعات مخيفة تحوم حول "قاتل" حاملات الطائرات

وقالت مجلة "ستراتيجيك كلتري" إن هذه الطائرة (تو-22إم3) قادرة على تحويل حاملات الطائرات الأمريكية إلى "كومة من الحديد".

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وستزداد هذه الطائرة خطورةً عند تزويدها بصاروخ جديد يدعى "إكس32".

ويعتبر هذا الصاروخ شقيقا لصاروخ "إكس22"، صاروخ رهيب يندفع نحو هدفه بسرعة هائلة لينقضّ عليه من الأعلى ويسقط على السفينة المطلوب تدميرها وكأنه نيزك لا يمكن منع سقوطه. ولا يمكن لأي سفينة أن تنجو من سقوط نيزك كهذا. ولم يكن مصادفة أن يسمى هذا الصاروخ "العاصفة".

وأعلِن عن وجود الصاروخ الجديد، الشقيق لـ"العاصفة" في عام 2013. إلا أن ما تم إعلانه حتى الآن يقتصر على أن صاروخ "إكس-32" يشبه "إكس-22" في المظهر الخارجي. ولم يُعلن شيء عن محتوياته.

ويشار إلى أن مدى الصاروخ الجديد يبلغ 1000 كيلومتر ويمكن أن تصل سرعته إلى 5400 كيلومتر في الساعة، أي خمسة أضعاف سرعة الصوت.

ويُتوقع أن يخرج صاروخ "أكس32" إلى حيز الوجود في عام 2018.