مقاتلات الجيل الرابع الأمريكية ليست محصنة ضد صواريخ الحوثيين

أعلنت وسائل إعلام أن صاروخاً من نوع "أرض/جو" أطلقه الحوثيون، يوم الاثنين الماضي، أسقط طائرة مقاتلة من طراز "إف-15" قرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، اليوم الأربعاء، إن مقطع الفيديو الذي نشره المتمردون اليمنيون يدل على حيازتهم لصواريخ مضادة للطائرات قادرة على خرق دفاعات مقاتلات الجيل الرابع من صنع شركة "ماكدونالد دوغلاس" الأمريكية.

© REUTERS/ Khaled Abdullah اليمن...الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف

ورأى خبراء أن رادار طائرة "إف-15" اكتشف أنها مُستهدفة، لكن وسائط حمايتها لم تستطع مقاومة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون.

ولفتت الصحيفة إلى أن طائرات "إف-15" مزودة بنفس وسائط الحماية التي زُوّدت بها طائرات "إف/أ-18"، طائرات الطيران الأمريكي المحمولة بحراً الرئيسية وهو ما يجب أن ينتبه إليه البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، مرجحة أن تكون الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون من صنع إيراني أو من صنع إيراني كوري شمالي مشترك.