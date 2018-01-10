صاروخ "ميتيس" يقضي على دبابة محصنة جدا في سوريا

وتم تدمير دبابة الإرهابيين من جماعة "أحرار الشام" من طراز "تي-72" قرب مدينة حرستا في محافظة ريف دمشق بصاروخ مضاد للدبابات محمول على الكتف من صنع روسي من طراز "ميتيس إم".

وربما ما كان لهذا الخبر أن يستحق الذكر لو دار الحديث عن تدمير الدبابة العادية، لكن الدبابة التي قضى عليها صاروخ متطور من نوع "ميتيس" ليست عادية، بل هي "محصنة جدا" كما ذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

وقد قام جنود الدبابات في الجيش السوري بتعديل دبابات "تي-72" من خلال تركيب ما يحصّنها من الإصابة بالصواريخ المضادة للدبابات.

وحاول الإرهابيون أن يحتذوا بما فعله جنود الجيش السوري ليصنعوا شيئا مماثلا، لكنهم أهملوا إبان ذلك شيئا ما، فاحترقت دبابتهم "المحصنة جدا" في خرستا.