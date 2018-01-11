الرياض تقوي نفسها في الناحية البحرية

تعمل المملكة العربية السعودية على تقوية نفسها في الناحية العسكرية.

وتحرص المملكة السعودية إبان ذلك على تعزيز أسطولها البحري الحربي أيضا.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser/Files ماذا تكشف مقارنة بين قدرات السعودية وإيران

ووفق جريدة التقارير العسكرية الروسية warfiles فإن الحجم العددي للقوات البحرية السعودية يتراوح بين 15 ألف شخص و16 ألفا.

ويضم الأسطول السعودي نحو 20 سفينة وحوالي 100 زورق، بالإضافة إلى عشرات المروحيات وسرب الطائرات.

وتسلم الأسطول السعودي أخيرا زورقين جديدين من زوارق الدورية الساحلية التي تقوم بصنعها شركة ألمانية للمملكة السعودية منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وتفيد معلومات صحفية بأن المملكة السعودية تعاقدت على شراء نحو 50 زورقا من ألمانيا.

وتقوم فرنسا أيضا بصنع سفن حربية للمملكة السعودية. يذكر أن المملكة السعودية تعاقدت على شراء 3 سفن دورية سريعة من طراز "إف إس6" بقيمة إجمالية مقدارها 250 مليون يورو من فرنسا.

ومن الممكن أن تتسلح هذه السفن بصواريخ "ميسترال" المضادة للطائرات.

وعن حجمها الصغير نسبياً، قالت الجريدة إنه لا داعي للقلق بشأن حجم هذه السفن، فدورها ليس إيقاف حاملات الطائرات، مع العلم أن أحواضاً مائية كالبحر الأحمر والخليج في حاجة إلى هذا النوع من السفن.