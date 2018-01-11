أسطول البلطيق يستلم "كا-27إم" المحدثة

وصلت أول مروحية محدثة من طراز "كا-27إم" إلى قاعدة الطيران البحري التابع لأسطول البلطيق.

وقال رئيس قسم الإعلام التابع لأسطول البلطيق إن الطيارين في انتظار المروحية المحدثة الثانية من الطراز ذاته في القريب العاجل من أجل بدء التدرب عليها.

وقد خضعت الطواقم إلى إعادة تدريب في مركز تدريب الطيارين. وسيبدأ الطيارون بالطلعات التجريبية على المروحيات المحدثة والتدريب على الهبوط على أسطح السفن الحربية بعد الانتهاء من التدابير التحضيرية اللازمة.

وقد قام متخصصون من شركة كوميرتاوسكي لإنتاج الطائرات، التابعة لشركة "مروحيات روسيا" بتطوير المروحيات، والهدف من التحديث هو تحسين القدرات القتالية للآلات، خاصة خلال نقل المعلومات إلى المواقع الأرضية أو السفن، وكذلك إلى المروحيات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن "كا-27إم" مروحية متعددة الأغراض. وتستخدم لدى أسطول البلطيق تعديلاتها المضادة للغواصات ومروحيات الإنقاذ والبحث. وقد أثبتت المروحيات جدارتها في الظروف المختلفة.