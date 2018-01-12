أقوى راجمات الصواريخ في العالم (فيديو)

ويتكون طاقم راجمة الصواريخ الروسية من 3 أفراد، ووزن المركبة 40 طنا وطولها 13 مترا وعرضها 3 أمتار، وارتفاعها 3.2 مترا.
وطلق قذائف صاروخية عيار 220 مم، و 300 مم.
AutoKRAZ presented MLRS Uragan based on Kraz-6322 https://t.co/XxEhnDspVv https://t.co/J4ccYsQAXM pic.twitter.com/XVJXJovGET via @ua_industrial— Liveuamap (@Liveuamap) November 8, 2017
ولفت الموقع إلى أن المركبات التي تستخدم قذائف عيار 220 مم يمكنها إطلاق 30 قذيفة، بينما تتكون المركبات التي تطلق قذائف 300 مم، من 12 أنبوب إطلاق.
ZVEZDA: MLRS "Uragan" covers the "enemy" fire: video https://t.co/1aH6P3ZVJ0 pic.twitter.com/zuLlVyEW34— Russian Exercises (@RUSexercises) October 6, 2017
ويصل وزن القذائف الصغيرة إلى 280 كغم، والكبيرة 800 كغم.
ويتراح مدى إطلاق القذائف بين 34 و 90 كم، ويمكن إطلاق دفعة كاملة خلال فترة تتراوح بين 14 إلى 60 ثانية.
Russian Base in Tajikistan Bolstered With Uragan MLRS Battery https://t.co/hGBPQg7p8N pic.twitter.com/uSx9Bmhmt4— @NovorossiyaNewz💥 (@NovorossiyaNewz) May 25, 2017
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