مسدس عراقي توقف إنتاجه بعد سقوط بغداد (فيديو)

بدأ العراق تصنيع نسخته المحلية من مسدس "بيريتا"، التي تحمل اسم "طارق" عام 1981، وفقا لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.
ويعد مسدس "طارق" نسخة عراقية من المسدس الكلاسيكي "بيريتا — إم 1951"، وهو مسدس نصف آلي تم إدخال بعض التحسينات عليه فيما يخص التصميم والآداء.
Italian Beretta 96A1.40S&W like new!: in Spruce Grove 800 · Ad# 181264 on TownPost #sprucegrove pic.twitter.com/QD5GTNuG9H— TownPost (@townpost) January 7, 2018
ويستخدم مسدس "طارق" العراقي طلقات عيار (9*19 مم).
A really nice @worldofberetta 85F Italian Police Trade in Pistol I picked up at a gun show in Port St. Lucie Florida today. For a police trade in, this is in exceptional conditions and I have wanted one for a long time. #380acp #beretta #pistol #handgu… https://t.co/Ush35k4ANz pic.twitter.com/OQoe6i858B— Gun Collector (@Gun_Collector) December 3, 2017
وظل العراق ينتج مسدس "طارق" حتى عام 2003، لكن إنتاجه توقف بعد غزو العراق وسقوط بغداد.
ولكن تم استئناف الإنتاج عام 2009، وأصبحت قوات الأمن العراقية تستخدمه في مهامها، وفي تدريباتها.
How the Italian-made @Beretta_USA M9 became America's sidearm for decades: https://t.co/aD69YKjWiP pic.twitter.com/q9OhOw2uSM— NRABlog (@NRAblog) October 19, 2017
طول مسدس "طارق" 21.5 سم، وطول الماسورة 12.5 سم، ووزنه فارغا 870 غرام.
تصل سرعة الطلقات عند فوهة الماسورة إلى 375 متر/ الثانية، بينما يصل المدى المؤثر للطلقات إلى 50 مترا.
How the Italian-made @Beretta_USA M9 became America's sidearm for decades: https://t.co/aD69YK2lrh pic.twitter.com/HmdIx0sSlp— NRABlog (@NRAblog) October 1, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)