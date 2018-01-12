مسدس عراقي توقف إنتاجه بعد سقوط بغداد (فيديو)

حصل العديد من الدول على حق تصنيع نسخ محلية من مسدسات "بيريتا" الإيطالية، وكان العراق واحدا من تلك الدول.

بدأ العراق تصنيع نسخته المحلية من مسدس "بيريتا"، التي تحمل اسم "طارق" عام 1981، وفقا لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

ويعد مسدس "طارق" نسخة عراقية من المسدس الكلاسيكي "بيريتا — إم 1951"، وهو مسدس نصف آلي تم إدخال بعض التحسينات عليه فيما يخص التصميم والآداء.

Italian Beretta 96A1.40S&W like new!: in Spruce Grove 800 · Ad# 181264 on TownPost #sprucegrove pic.twitter.com/QD5GTNuG9H — TownPost (@townpost) January 7, 2018

ويستخدم مسدس "طارق" العراقي طلقات عيار (9*19 مم).

A really nice @worldofberetta 85F Italian Police Trade in Pistol I picked up at a gun show in Port St. Lucie Florida today. For a police trade in, this is in exceptional conditions and I have wanted one for a long time. #380acp #beretta #pistol #handgu… https://t.co/Ush35k4ANz pic.twitter.com/OQoe6i858B — Gun Collector (@Gun_Collector) December 3, 2017

وظل العراق ينتج مسدس "طارق" حتى عام 2003، لكن إنتاجه توقف بعد غزو العراق وسقوط بغداد.

ولكن تم استئناف الإنتاج عام 2009، وأصبحت قوات الأمن العراقية تستخدمه في مهامها، وفي تدريباتها.

طول مسدس "طارق" 21.5 سم، وطول الماسورة 12.5 سم، ووزنه فارغا 870 غرام.

تصل سرعة الطلقات عند فوهة الماسورة إلى 375 متر/ الثانية، بينما يصل المدى المؤثر للطلقات إلى 50 مترا.