مواصفات مقاتلة "سو - 35 إس" الروسية الجبارة (فيديو)

تمتلك روسيا أسطولا حربيا يضم آلاف الطائرات الحربية، وتعد طائرة "سو - 35 إس" (سوبر فلانكر حسب تصنيف الناتو) واحدة من أقوى تلك الطائرات.

أورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي مواصفات النسخة المطورة من مقاتلة "سو — 35"، مشيرا إلى أنها أضخم وأقوى مقاتلة في العالم.

وطول الطائرة بين المقدمة والذيل إلى 21.9 مترا، بينما يصل ارتفاعها إلى 6.5 مترا، ويصل وزنها فارغة إلى 18.4 طنا، بينما يتجاوز وزنها 35 طنا بعد تسليحها.

والمقاتلة الروسية "سو — 35 إس" ثنائية المحركات، تصل سرعتها إلى 2400 كم/ الساعة، أي أكثر من ضعفي سرعة الصوت.

وتستطيع الطائرة التي يطلق الناتو عليها اسم "سوبر فلانكر" تنفيذ هجمات أرضية إضافة إلى كونها مقاتلة حربية يمكنها أن تخوض معارك جوية.

وتحمل الطائرة الروسية أسلحة متنوعة تضم ذخائر هجوم أرضي وصواريخ "جو — جو" وصواريخ "جو — أرض".

ويصل أقصى مدى للطائرة إلى 3600 كم.