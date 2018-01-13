"فريق فاغنر" يحسم أهم معارك الحرب السورية

حددت وسائل إعلام من كان له الإسهام الأكبر في دحر قوى الإرهاب الرئيسية خلال حرب سوريا ضد الإرهاب.

ويشار إلى أن القوات السورية تمكنت من دحر غالبية القوى الإرهابية بمساعدة الطيران الروسي.

إلا أن الصحفي الروسي ألكسندر غولتز رأى أنه تم حسم أهم معارك حرب سوريا ضد الإرهاب بفضل "فريق فاغنر"، فريق المتطوعين الروس بقيادة "فاغنر".

يُذكر أن المتطوعين الروس شاركوا في المعارك الكبرى كافة خلال حرب سوريا ضد الإرهاب، وساروا في مقدمة القوات التي اقتحمت معاقل الإرهابيين. وبدأ تنظيم "داعش" يفقد السيطرة على المناطق السورية عندما خاض "فريق فاغنر" الحرب ضد الإرهابيين.

وتبين أن المتطوعين الروس هم الأكثر تدريبا لمواجهة الإرهابيين خلال المعارك التلاحمية.

كما أثبت "فريق فاغنر" براعته في خفر حقول النفط والغاز السورية وإيصال المواد الإغاثية إلى سكان سوريا.

ويواصل المتطوعون الروس اليوم كفاحهم ضد فلول الإرهابيين في سوريا.