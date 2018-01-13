بعد تصريحات السفير الروسي... تعرف على قدرات الجيش السويدي

قال السفير الروسي لدى السويد، فيكتور تاتارينتسيف، اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني، إن انضمام السويد إلى حلف "الناتو" سيجعل روسيا تغير خططها العسكرية لحماية نفسها من أي هجوم يمكن أن ينفذه الحلف.

وتعتبر روسيا أن طموحات "الناتو" في التوسع شرقا تمثل تهديدا لأمنها.

ذكر موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أن الجيش السويدي يحتل المرتبة رقم 8 بين أقوى الجيوش الأوروبية، والمرتبة رقم 29 بين أقوى جيوش العالم.

يتجاوز تعداد سكان السويد تسعة ملايين نسمة، بينهم أربعة ملايين قوة بشرية متاحة للعمل.

يصلح للخدمة العسكرية في السويد 3.4 مليون نسمة، ويصل إلى سن التجنيد سنويا 110 ألف شخص.

"#Russia will increase the strength of its military forces on the N & NW borders if #Sweden becomes a #NATO member" https://t.co/7ofmkat1Hh — NATOSource (@NATOSource) ٦ مايو، ٢٠١٦

ويتجاوز تعداد الجيش السويدي 43 ألف نسمة، بينهم 22 ألف في قوات الاحتياط.

وتضم القوات الجوية السويدية 198 طائرة حربية بينها 72 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات التدريب وطائرات الشحن العسكري.

German Eurofighters trying out the GBU-48 laser-guided bomb in Vidsel, Northern Sweden [3664x2748] — #army #military pic.twitter.com/CoTZLkKceq — Army Complex (@ArmyComplex) ١٢ يناير، ٢٠١٨

ويمتلك السويد 49 مروحية عسكرية، و120 دبابة، إضافة إلى 2470 مدرعة.

ويتكون الأسطول الحربي السويدي من 63 قطعة بحرية بينها 9 كورفيت و5 غواصات، و14 سفينة دورية، و8 كاسحات ألغام بحرية.

Sweden's Navy Asks: Please Don't Live Stream Our Submarines https://t.co/vwyp4Z3jlO — SCIS Risk Management (@scis_rm) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وتتجاوز ميزانية الدفاع السويدية 6.2 مليار دولار.

وتتجاوز مساحة السويد 450 ألف كيلومترا مربعا، ولديها حدود مشتركة مع روسيا والنرويج وفنلندا يتجاوز طولها أكثر من ألفي كم، وطول سواحلها يصل إلى 3.2 ألف كم.