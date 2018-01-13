ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تواجه فشل استراتيجي في الشرق الأوسط

قال دانيال ديفيس، ضابط أمريكي متقاعد متخصص في قضايا الأمن القومي الأمريكي، إن أنظار العالم تنصب على أزمة كوريا الشمالية النووية، بينما لا نولي اهتماما لقضايا أخرى يتم تمريرها في الاتجاه الخاطئ بطريقة غير محسوسة.

© REUTERS/ RODI SAID محلل أمريكي: فتح أبواب جهنم على القوات الأمريكية في سوريا

وتابع ديفيس ، في مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أمس الجمعة 12 يناير / كانون الثاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه فشل استراتيجي في الشرق الأوسط، وتسير بعض الأمور في الاتجاه الخاطئ بطريقة غير محسوسة.

ولفت إلى أن قرارات واشنطن العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا تهدد بالوصول إلى مرحلة الفشل الاستراتيجي في المستقبل، مشيرا إلى قول مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، إنه بغض النظر عن عدد القنابل التي ألقتها أمريكا على أفغانستان فإن الـ50 ألف جندي المتواجدين هناك لن يحققوا نصرا عسكريا لم يحققه مئة ألف في وقت سابق.

How to End U.S. Strategic Failure in the Middle East https://t.co/E7afodN93A — Aftab Shah (@aftab457) January 13, 2018

وتطرق الضابط الأمريكي السابق إلى قول الجنرال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، في ديسمبر الماضي، إن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي مازالوا يمثلون تهديدا في المناطق التي تم تحريرها في العراق، مشيرة إلى وجود خطط لإبقاء قوات أمريكية في العراق إلى أجل غير مسمى.

Coffman Returns From Visiting U.S. Troops in Middle East… https://t.co/gdD4eECOL4 pic.twitter.com/KZy7lMjUw0 — Rep. Mike Coffman (@RepMikeCoffman) December 28, 2017

وفيما يخص سوريا أورد المجلة قول الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الجنود الأمريكيين سيبقون لمساعدة الميليشيات الكردية لمنع مسلحي "داعش" من الظهور مرة أخرى.

I recall discussing the danger of domestic terrorism via UAV after reading about ISIS deploying drones in the Middle East — it's a terrifying prospect. https://t.co/0RwAyMA76R — Cameron K.F. Koo (@kfungfung) January 11, 2018

وأوضح دانيال ديفيس أن وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق وأفغانستان، يمثل فشلا استراتيجيا، مشيرا إلى أن وجودها في سوريا لن يمنع أي تمرد مسلح ولن يساهم في تحقيق السيطرة على المناطق التي تتواجد بها.

#ISIS Number of U.S. troops in Iraq will be cut down gradually: ambassador https://t.co/GLO2zRm6Q6 — Middle East Currents (@MCurrents) January 11, 2018

وأضاف ديفيس: "بقاء القوات الأمريكية في سوريا والعراق وأفغانستان، يزيد الكراهية ضد الأمريكيين، في ذات الوقت الذي لن يحقق فيه استقرارا ولن يدعم أمن الولايات المتحدة الأمريكية".

#BreakingNews U.S Top in Asia & Middle East."I believe victory is closer than ever before," US Vice President Mike Pence told US troops in Afghanistan.

US Vice President Mike Pence met President Ashraf Ghani at the Presidential Palace.We believe After Afgn Pence is going to Iraq pic.twitter.com/Ld72YOB5qa — william.shakespeare (@HusseinFartosi) December 22, 2017

وتابع: "أفضل شيء يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تضع نهاية لعقدين من الفشل الاستراتيجي في الشرق الأوسط بإنهاء عملياتها العسكرية في تلك المناطق".