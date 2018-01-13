8 أسلحة تمكن الصين من الانتصار في الحرب العالمية الثالثة (فيديو)

يستعد الجيش الصيني للحرب المقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير أسلحة يمكنها تدمير المعدات العسكرية أو جعلها خارج الخدمة.

© AFP 2018/ JOHANNES EISELE 5 أسلحة مرعبة يملكها الجيش الصيني (صور)

ذكر موقع "ديفينس ريفيو" الأمريكي أن الجيش الصيني يعد للانتصار في الحرب العالمية الثالثة بامتلاك أسلحة متطورة تكنولوجيا تمكنه من تدمير أسلحة الجيش الأمريكي.

وتعد الصين ترسانة أسلحة تضم استخدام الهجمات الإلكترونية والحرب الإلكترونية، والصواريخ الفوق صوتية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الطائرات الشبحية.

وتطور الصين طائرات بدون طيار بقدرات متقدمة، وأسلحة مضادة للأقمار الصناعية التي يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية الأمريكية وشل قدرة القيادة الأمريكية على التواصل مع قواتها حول العالم.

#Chinese Preparing w/ ‘Emerging & Exponential’ Technologies: Cyberwarfare, Electronic Warfare, Hypersonic Weapons, Artificial Intelligence, Quantum Computing, Stealth Aircraft, US Drone Tech, Anti-Satellite Weapons, Robots/Robotics, & ‘New Technologies’ https://t.co/nnflk045fO — Scott the Deplorable (@Capt_ST) January 13, 2018

وتطور الصين روبوتات عسكرية لاستخدامه في حروب المستقبل، خاصة في أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى استخدام الكمبيوترات فائقة السرعة للأغراض العسكرية.

ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك عتاد عسكري ضخم، لكن الأسلحة والوسائل العسكرية التي تعدها الصين للحرب المقبلة يمكن أن تحول دون استخدامها، مشيرا إلى أن الصين تعتبر أن الأقمار الصناعية الأمريكية بمثابة نقاط ضعف للجيش الأمريكي.