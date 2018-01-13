فيديو الجيش الصيني يحقق انتشارا واسعا على الإنترنت

حقق فيديو يرصد مراحل دخول مجندين جدد للجيش الصيني، انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "سينخوا".

© REUTERS/ Damir Sagolj الرئيس الصيني يعلن نية بلاده خفض الجيش بمقدار 300 ألف فرد

ويظهر الفيديو، الذي نشرته " سينخوا " اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني، كيف يتم إعداد المجندين الجدد للانضمام إلى صفوف الأفرع المختلفة في الجيش الصيني

ويتضمن الفيديو مشاهد لتدريب جنود القوات الخاصة وإطلاق الصواريخ، إضافة إلى تدريبات القوات الجوية والبحرية.

ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى جيوش العالم.

ويصل عدد جنود الجيش الصيني إلى 3.7 مليون جندي بينهم 1.4 مليون في قوات الاحتياط.



