شاهد... "إس - 400" في وضع الاستعداد القتالي في شبه جزيرة القرم

نشر الجيش الروسي الكتيبة الثانية من صواريخ "إس - 400" في شبه جزيرة القرم للدفاع عن مجالها الجوي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واستعرض، أمس السبت 13 يناير / كانون الثاني القدرات القتالية لمنظومة الدفاع الروسية.

ويرصد مقطع فيديو تفاصيل الاحتفال الذي أقيم في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ، أمس السبت، حيث ظهرت منظومة الدفاع الجوي الأكثر تقدما في العالم في وضع الاستعداد القتالي.

ويظهر جنود الجيش الروسي أثناء مشاركتهم في الاحتفالات التي تضمنت استعراض قدرات "إس — 400" وكيف يتم إعدادها للقتال في وقت قياسي.

Turkey, Russia sign deal on supply of S-400 missileshttps://t.co/TRwwHJflla — Jonathan Cahn (@Jonathan_Cahn) January 12, 2018

وتعد منظمة الدفاع الجوي الروسية "إس — 400" من أقوى صواريخ (أرض — جو) المضادة للطائرات، التي تتسابق دول العالم على امتلاكها.

Russia deploys a new division of S-400 surface-to-air missiles in Crimea https://t.co/GwkWJrl4ec pic.twitter.com/9DQxt5wQki — Radio Pakistan (@RadioPakistan) January 13, 2018

ومهمة الكتيبة الثانية لمنظمات الدفاع الجوي "إس-400" التي تم نشرها في شبه جزيرة القرم هي اكتشاف التهديدات في وقت مناسب وتدميرها، إذا لزم الأمر، خاصة الأهداف الجوية القادمة من جهة أوكرانيا التي تشكل تهديدا للقرم".

Scoop: Russia to station second S-400 anti-aircraft battery in Crimea this week to counter "threats from Ukraine." (First battery was deployed last spring.) https://t.co/wtwkxjFhB2 — Lucian Kim (@Lucian_Kim) January 10, 2018

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في ديسمبر / كانون الأول الماضي، أن كتيبة منظومات "إس —400 تريومف" ستدخل يوم 12 يناير 2018 في الخدمة القتالية الدائمة في مدينة سيفاستوبول في القرم وهي كتيبة "إس-400" الثانية التي يتم نشرها في شبه الجزيرة، حيث تم نشر أول كتيبة "إس-400" في ربيع عام 2017 بالقرب من مدينة فيودوسيا.

** #Russia Moscow has deployed a new regiment of its advanced S-400 air defense missile system to Crimea amid simmering tensions with Kiev over the security situation in the Black Sea Peninsula. pic.twitter.com/XJ2X3AU8XT — Kivumbi Najibu (@KivumbiNajibu) January 14, 2018



